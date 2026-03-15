HOQUEI
L’Alpicat resisteix a Fraga però acaba sucumbint
Les del Segrià es queden a 4 punts de la salvació amb el triomf del Las Rozas
El Lleidanet HC Alpicat va lluitar fins al final per puntuar a casa d’un Fraga amb més recursos i que va sentenciar en l’última jugada del partit (4-2). Malgrat donar la cara davant del segon, la setena derrota seguida de les lleidatanes les deixa a quatre punts de la salvació, després de la victòria del Las Rozas amb el Mieres (0-1), en el duel directe entre els altres dos equips que es disputen la salvació. El conjunt del Segrià va començar sorprenent, amb una ocasió de Juncà en el primer minut i el posterior 0-1 de Clàudia Sanjurjo en el segon. Però l’alegria per a l’Alpicat va durar molt poc, perquè Adriana Soto va igualar dos minuts després (1-1). A partir de llavors, el Fraga va imposar el domini, encara que va permetre arribades visitants. Tanmateix, va acabar sent decisiva la diferència d’efectivitat. Com és habitual, l’equip de Mats Zilken no va convertir les ocasions, mentre que les locals van anotar el 2-1 mitjançant Julieta Fernández i es van col·locar 3-1 gràcies a una jugada afortunada que Arxé va convertir en gol. El Fraga va tenir una altra opció per distanciar-se més abans del descans amb un penal, però Soto no va batre Ariana García, que va sortir a la pista per parar el llançament. Ariana es va quedar sota pals a la segona meitat i va donar vida a les lleidatanes amb grans parades, més encara després del 3-2 d’Arantxa a falta de 19 minuts. Les del Segrià només eren capaces de defensar i no van ser capaces d’inquietar les aragoneses malgrat estar a només un gol fins a l’última jugada, quan Fontdeglòria va sentenciar (4-2).
L’Alpicat masculí guanya sobre la botzina el tercer classificat
El Lleidanet HC Alpicat masculí va aconseguir ahir un meritori triomf, el tercer de la temporada, davant del Mataró, tercer classificat, gràcies a un gol de Mats Zilken a 49 segons del final (4-3). El matx va estar marcat per les exclusions, ja que l’equip visitant va veure tres cartolines blaves i una roja, mentre que l’Alpicat només en va veure una de blava. L’equip lleidatà va aprofitar els moments de superioritat per igualar dos vegades marcadors desfavorables (2-2) i finalment trencar l’empat a tres. Malgrat això, segueix cuer, amb 10 punts.