L’Atlètic Lleida planta cara però cau per la mínima (1-0)
L’equip de Jordi López fa un altre pas enrere per sortir del descens, amb una nova derrota al camp de l’Atlético Baleares, segon classificat. Tot i que ha competit molt bé en un camp molt complicat, el gol de Morillo al 57’ (1-0) ha frenat els peus a l’Atlètic Lleida, que veu el play-out a vuit punts.
L’Atlètic Lleida ha perdut per 1 a 0 davant l’Atlético Baleares. Els lleidatans han realitzat uns bons minuts inicials, en busca d’ocasions sense premi final, com han sigut els dos intents d’Aser Palacios amb xuts desviats. Per la seva banda, l’esquerra, ha estat per on han dut a terme les arribades els de Jordi López, davant un Atlético Baleares que ha insistit amb un gran Moha Keita, tot i que sense trobar porteria. Els locals no han dominat, però amb poques passades s’han posicionat a prop de l’àrea de Pau Torres. En general, la primera meitat no ha destacat per l’emoció.
Pel que fa a la segona, tot i la primera arribada perillosa de l’Atlètic Lleida, els locals han amenaçat amb una centrada lateral que s’ha anat enverinant i ha acabat tocant el pal. L’Atlético Baleares s’ha refet d’aquest inici elèctric lleidatà.Tant, que al 57’, Manu Morillo ha anotat el primer pels de Palma de cap, però d'esquena, amb el clatell, de manera antinatural, acabant al fons de la porteria de Pau Torres.
Els de Jordi López no s’han donat per vençuts, havent-hi accions repartides pels dos quadres. Amb tot, l’Atlético Baleares ha renunciat a tancar-se a darrere, buscant efectuar el segon.
En el tram final i amb el partit trencat, ambdós equips han jugat amb més cor que cap i imprecisions. L’Atlètic Lleida ha acabat patint davant un conjunt local que ha estat arribant amb constància als minuts finals de partit, tot i que han estat imprecisos en l’última passada. Ja al 90’, el col·legiat Héctor Rodríguez ha anul·lat un gol balear obra de Darius que hauria suposat el 2-0. Els de Jordi López, però, n’han tingut dues en el sospir final, amb dues volees d’Ortega i Campins, respectivament, que han enviat per sobre de la porteria de Pablo García.
Al camp d’un Atlético Baleares que tan sols ha perdut un partit a casa, els de Jordi López han plantat cara, tenint més aproximacions davant un rival amb més determinació de cara a porteria. Els lleidatans sabien que no seria fàcil, i torna de Palma sense sumar. L’equip ja pensa en el pròxim partit, que serà vital i tindrà lloc a casa contra el València Mestalla el diumenge vinent a les 12 h, rival que es troba en la posició de play-out.