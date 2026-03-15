HOQUEI
Punt de prestigi
El Pons Lleida arranca un empat del Palau Blaugrana amb un partit molt seriós. Els d’Edu Amat tenien la baixa important del golejador Nico Ojeda
El Pons Lleida va firmar un gran empat (4-4) en la visita al Palau Blaugrana després d’un partit intens en el qual l’equip d’Edu Amat va demostrar caràcter per remuntar un marcador advers davant del Barça. El conjunt lleidatà va competir de tu a tu davant d’un dels grans de l’OK Lliga i va aconseguir rescatar un punt de prestigi en una de les pistes més complicades.
El partit estava marcat per una baixa important per als lleidatans com era la de Nico Ojeda, màxim golejador de l’OK Lliga amb 22 gols, que no va poder disputar el duel per acumulació de targetes blaves. L’absència de la principal referència ofensiva de l’equip va obligar Amat a reorganitzar el seu atac, encara que el grup va respondre amb personalitat i va trobar en Sebas Moncusí un dels grans protagonistes del duel, amb dos gols i una assistència.
El matx va començar amb un cop primerenc del Barça. Als dos minuts, Ignacio Alabart va avançar els blaugranes, obligant el Pons Lleida a reaccionar. Els lleidatans van respondre bé i van aconseguir equilibrar el marcador en una fase del partit en què fins i tot van fregar la remuntada, malgrat que el pal va evitar el gol. Amb el pas dels minuts, el Barça va tornar a prendre avantatge gràcies a una acció entre Alabart i Sergi Aragonès que va permetre als locals situar el 2-1. Poc després, Sergi Llorca va ampliar la distància amb el 3-1 abans del descans, un resultat que no feia justícia al que es veia a la pista.
Després de l’intermedi, el Pons Lleida va sortir decidit a canviar el rumb del partit. Fabrizio Ciocale va retallar distàncies en l’inici i, malgrat que el Barça va respondre ràpidament amb un gol de Marc Grau, l’equip d’Edu Amat no va abaixar els braços. Primer Moncusí i després Martí Gabarró, aquest de falta directa, van fer l’empat. Amb el 4-4 al marcador i encara diversos minuts per disputar-se, el partit va entrar en una fase oberta en què ambdós equips van buscar la victòria. El Barça va intentar imposar el seu potencial ofensiu, però es va trobar amb un Pons Lleida molt sòlid en defensa i amb un inspirat Xavi Bosch sota pals. A més, Miguélez va estavellar una altra bola al pal, el segon del matx dels lleidatans. Bosch va firmar diverses intervencions de mèrit que van frenar els últims intents blaugrana i l’equip va resistir fins al final per segellar un empat de gran valor.
Amat: “Hem fet un molt bon partit en línies generals”
El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, va assegurar després del matx que el seu equip va completar “un molt bon partit en línies generals” i va ressaltar la capacitat per generar ocasions fins i tot quan anaven darrere en el marcador. “Hem estat capaços de crear moltes ocasions contra un Barça anant darrere, que no és fàcil, perquè aquí un error et penalitza moltíssim”, va explicar.L’entrenador també va subratllar el treball de l’equip. “Defensivament hem fet un molt bon treball durant 50 minuts”, va assenyalar, encara que va admetre que va tenir la sensació que “els gols han estat una miqueta fàcils aquí al Palau”. Malgrat això, Amat es va mostrar satisfet amb la reacció dels seus jugadors i amb l’actitud mostrada. “Estem contents de com s’ha reposat l’equip i l’entrega que ha tingut fins al final”, va afirmar. El tècnic va destacar que l’equip va saber resistir en els últims minuts. “Marxem amb un punt i treure un resultat així d’aquí sempre és difícil i important”, va concloure.