FUTBOL
Sense marge davant d’un altre favorit
L’At. Lleida visita el tercer classificat. Ha de sumar per optar a la salvació
L’Atlètic Lleida disputa avui l’última etapa del seu particular Tourmalet davant dels tres primers classificats del grup, visitant l’Atlètic Balears (12.00), amb l’obligació de sumar un triomf molt complicat per continuar lluitant per la salvació.
El conjunt lleidatà visitarà l’Estadi Balear després de dos derrotes consecutives, davant del Sant Andreu (1-0) i el Poblera (1-2), i està a set punts del play-out, que marca el València Mestalla –el següent rival–, mentre que la permanència directa, establerta per l’Eivissa, està a vuit punts. A més, aquests dos equips es mesuren avui en un duel directe, com també ho fan Barbastre i Andratx –els dos equips que precedeixen els lleidatans a la zona de descens–, per la qual cosa un bon resultat a Palma permetria restar punts a algun dels rivals.
L’entrenador del conjunt lleidatà, Jordi López, no va amagar que “quan no guanyes apareixen més dubtes, és la llei del futbol”, però va considerar que la millor manera de reaccionar és “sent valents”.
Sobre l’Atlètic Balears, que encadena cinc partits invicte i que només ha perdut un matx com a local –en la jornada 3 davant del Sant Andreu (2-4)–, el tècnic va reconèixer que “és un equipàs. Està en aquesta situació pel nivell que tenen els seus jugadors”. “És un equip amb una capacitat individual molt bona i una idea de joc molt consistent, amb diferents registres. La dificultat és màxima, però nosaltres jugarem les nostres cartes i confiem molt en nosaltres i en la capacitat que té aquest equip per competir”, va afegir.
En l’apartat de baixes, l’Atlètic Lleida tindrà l’absència per acumulació de targetes de Nil Sauret, que s’unirà al porter Marc Arnau, Igor Irazu, Aldo One i els lesionats Agüero i Alcalà, que tampoc van entrar en la convocatòria. En el conjunt balear, el màxim golejador del grup, Jaume Tovar (15 gols), ha estat baixa en els últims partits i és dubte.