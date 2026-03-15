HOQUEI
El Vila-sana s’imposa patint
Les del Pla d’Urgell van guanyar el Voltregà després de firmar una gran primera part i una segona per a l’oblit. Amb el triomf, les lleidatanes encadenen 12 victòries a l’OK Lliga i segueixen líders
El Vila-sana va vèncer ahir el Voltregà per 2-3 en un partit de contrastos en el qual les lleidatanes van ser les dos cares d’una mateixa moneda. A la primera part van mostrar una versió devastadora i amb els gols de Florenza, Salvanyà i Maria Porta se’n van anar guanyant per 3-0 al descans. A la segona, en canvi, el Voltregà va apretar i els errors van perjudicar molt el conjunt del Pla d’Urgell, que va patir per aconseguir el triomf. Amb aquest resultat, el Vila-sana firma la dotzena victòria consecutiva i continua enfilat al cim de la taula amb 51 punts. El Voltregà, per la seua part, és desè amb 23.
A la primera meitat, el Vila-sana va saltar al pavelló Oliveras de la Riva com una exhalació i fent gala del seu potencial ofensiu Aina Florenza, la màxima golejadora de la competició, va obrir el marcador als 20 segons d’arrancar el partit (0-1). La de Mataró va materialitzar el seu gol 39 en la competició de lliga i en el minut 3 va arrancar la jugada que, després d’una sèrie de rebots, va acabar amb el gol d’Elsa Salvanyà (0-2). La jugadora del Vila-sana va rebre al seu propi camp i amb un potent tret va vèncer Iglesias per segona vegada. Les lleidatanes semblaven imparables i no treien el peu de l’accelerador. Així, en el minut 8, Maria Porta va culminar una gran jugada col·lectiva per establir el 3-0 que augurava una gran golejada a Sant Hipòlit de Voltregà.
Tanmateix, després del descans tot va canviar. Berta Ferran va desviar un tret llunyà de la seua companya que es va colar a la porteria de Salvat i va posar la por al cos a les del Pla (1-3). Amb el gol, els errors en la passada i les pèrdues de possessió van augmentar i el Voltregà ho va aprofitar. Les d’Osona van començar a encoratjar-se i en el 33 Joana Comas va retallar distàncies amb una magnífica jugada individual (2-3). Encara quedaven 17 minuts i el Voltregà estava llançat, però el Vila-sana va treure caràcter i, patint, va materialitzar un triomf que el manté al cim.
Rodero: “La intensitat a la primera part ens ha faltat després”
“La intensitat que hem tingut a la primera part ens ha faltat a la segona”, va destacar el tècnic del CP Vila-sana, Lluís Rodero, respecte a la davallada del seu equip en el segon tram del matx. “Tenir el partit tan controlat ens ha provocat un excés de confiança a la segona part”, va afegir.El preparador de l’equip Pla d’Urgell va explicar que l’equip “ha encadenat molts errors: pilotes perdudes i imprecisions” que l’han llastat i ha permès que “el Voltregà es reenganxés al partit quan el teníem sota control”. Així mateix, l’entrenador va destacar que “em quedo preocupat per com hem acabat. Haurem de treballar per identificar el que ha ocorregut”.Tot i així, no tot va ser negatiu. El Vila-sana va firmar una gran primera meitat en la qual Rodero va remarcar que “l’equip ha sortit a menjar-se el rival”, va afegir el tècnic del Pla d’Urgell.