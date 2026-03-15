Xavi Espart, possible titular
Flick diu que el del planter amb arrels lleidatanes “és una bona opció” davant del Sevilla per les baixes. Gavi rep l’alta i torna després de sis mesos de baixa
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir que el jugador del filial Xavi Espart, l’avi del qual és de Mollerussa, tal com va informar SEGRE, és “una molt bona opció” per suplir les baixes en defensa de l’equip en el partit d’avui davant del Sevilla (16.15/DAZN), a més d’advertir que afronten “una setmana molt important” i que per això han “de jugar amb confiança i amb convicció”.
“Cada jugador de l’equip podria estar a l’onze inicial. En el cas del Xavi, va entrenar amb nosaltres fa uns mesos, es va lesionar, però el que he vist ara és bo, està de tornada i ara com ara ens està donant una opció més. Això és important perquè Balde no pot jugar i Koundé, tampoc, així que necessitem opcions i ell és una molt bona opció”, va declarar en roda de premsa.
Sobre el duel d’avui, va demanar als seus futbolistes que juguin “amb confiança”. “Aquesta setmana tenim tres partits més i per a nosaltres és una setmana molt important. El nostre objectiu és disputar aquests tres partits a casa i guanyar-los tots. No serà fàcil, perquè coneixem els punts forts del Sevilla, ens ho van demostrar al seu camp. El que hem de fer és jugar amb confiança, amb convicció, i és el que vull veure de l’equip”, va assenyalar, sense donar importància a les eleccions presidencials. “Estem 100% centrats primer en el partit. Ja veurem què ocorre després de l’encontre”, va afegir.
El Barça, líder amb un punt d’avantatge avui sobre el Reial Madrid, provarà de mantenir la seua ratxa d’onze victòries a l’Spotify Camp Nou, però amb un ull posat en la tornada dels vuitens de la Lliga de Campions davant del Newcastle. A més, ho farà amb la presència de Gavi, que va rebre l’alta mèdica i tornarà a una convocatòria després de sis mesos de baixa. El centrecampista andalús va haver de passar per quiròfan el mes de setembre per solucionar els seus problemes al menisc intern del genoll dret amb una artroscòpia.
Denúncies creuades entre Laporta i Font per vulnerar la jornada de reflexió
Ni tan sols durant la jornada de reflexió els candidats a la presidència del Baça, Joan Laporta i Víctor Font, van cessar els seus respectius atacs. D’una banda, des de la candidatura de Laporta van elevar una queixa per un mail enviat als socis per la candidatura de Font. “Nosaltres volem un Barça millor. Només depèn de tu. Demà vota”, deia el correu que, segons Nosaltres, es va enviar tan sols amb la intenció de promoure la participació. Per la seua part, l’equip de Font va denunciar davant de la junta electoral l’“ús de recursos i imatges del club” de forma partidista per Defensem el Barça. En conseqüència, l’entitat va emetre un comunicat amb la següent advertència: “Davant de determinats fets que s’han produït, el Club i la Junta Electoral es veuen obligats a recordar que qualsevol acte de campanya que s’hagi dut a terme aquest 14 de març constitueix una falta de respecte als socis i un greu incompliment de l’article 52.”