“Amb res ens castiguen”
Jordi López. L’entrenador de l’Atlètic Lleida, frustrat després d’una nova derrota en un partit que “s’ha decidit per una jugada”
Capcot després d’una nova derrota, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Jordi López, va lamentar que “una altra vegada hem tornat a competir bé i una altra vegada hem encaixat gol en una jugada puntual”. L’entrenador blau marí va insistir que “durant el partit hem fet moltes coses bé, però amb res ens castiguen”.
Pel que fa a l’anàlisi del partit, López va explicar que “crec que fins que no ha arribat el gol, hem fet més mèrits nosaltres que ells, però ells han tingut la determinació i nosaltres no”, va matisar. “Hem estat valents, però davant del desencert i la situació sembla que tot ens costi més”, va destacar l’entrenador de l’equip lleidatà.
A més, va assenyalar que “a la segona part ens ha costat més i això ens ha pogut costar el partit, perquè en el primer temps estàvem fent molt bé les coses”. Amb clars senyals de frustració, el tècnic de l’Atlètic Lleida va afegir que “fins i tot en temps afegit hem tingut dos bones ocasions per empatar, però no hem estat de sort”.
Jordi López va argumentar, amb cara de desesperació, que “aquest equip està fent massa coses bé com per aconseguir aquests resultats”, afegint que “ara ja hem passat el Tourmalet, ens hem de centrar ja en el pròxim partit i no deixar de lluitar fins al final”.
Finalment, va destacar que “tot és molt difícil, però ara tenim uns duels importants que ens poden fer creure”.