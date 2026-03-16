El Barça es retroba amb la victòria contra el Deportivo
Les blaugranes es refan de l’empat a zero a la Copa amb el Badalona Women
El Barça va aconseguir ahir una nova victòria a la Lliga F davant del Deportivo de la Corunya (0-2) i encadena 22 jornades sense perdre. Amb aquest triomf, en un partit en el qual les blaugranes van saber tenir paciència malgrat la seua superioritat, el Barça es va retrobar amb la victòria després de l’empat davant del Badalona (0-0) en l’anada de les semifinals de la Copa de la Reina.
Les de Pere Romeu van saltar a la gespa de Riazor disposades a enderrocar el mur defensiu de les locals. No havia passat ni un minut de joc quan Carla Julià va gaudir de la primera acció. L’extrem va rematar desviat una gran centrada per la banda esquerra de Salma Paralluelo. El Barça va continuar intentant-ho, aquesta vegada a pilota aturada. Irene Paredes, de cap, va estar a punt de batre Inés després de rematar una centrada de Sydney, però el bloc baix del Deportivo les estava curtcircuitant. Les de Fran Alonso sempre que van poder van sortir al contraatac per sorprendre la defensa blaugrana. Ainhoa Marín va tenir l’ocasió més clara per a les gallegues, amb un xut des de fora de l’àrea que Gemma Font va atrapar sense problemes.
A la represa, el Barça va insistir amb més centrades laterals i Torrejón va trobar la recompensa. La central va ficar una pilota a l’àrea enverinada, va impactar al pal i va acabar entrant a la porteria (0-1). Pere Romeu va revolucionar l’equip amb les entrades de Pajor, Graham i Alèxia; aquestes dos últimes van fabricar el segon del partit. Graham va assistir Alèxia, que amb un toc subtil va batre Inés (0-2) i va certificar el triomf.