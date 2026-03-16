BÀSQUET
Gerard Encuentra, després de la derrota de l'Hiopos Lleida contra el Real Madrid: “Vam perdre la intensitat”
Es va mostrar crític perquè “volíem transmetre molta més lluita” i va qualificar de “ridícul” un segon quart en el qual “no hem competit”
“Volíem mostrar la nostra intensitat, però en moments l’hem perdut. Volem transmetre molta més lluita, molta més intensitat, especialment en els moments complicats. Sembla que llavors ens abandonem, que ens és igual perdre pilotes, que ens anotin al contraatac i no ha de ser així”. El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va criticar d’aquesta forma l’actuació del seu equip davant del Madrid, especialment durant un segon quart que va qualificar com a “ridícul”. “No l’hem competit, ha estat un desastre i han agafat un avantatge que han mantingut fins al final”, va sentenciar.
En línies generals, va admetre que “el Reial Madrid ha estat molt superior a nosaltres” i va lamentar que “si davant tens un rival molt potent i a més mostra més desig que tu, doncs et passen per sobre”. L’entrenador va incidir que cal “millorar en l’aspecte competitiu, perquè sé que el Madrid és un equipàs, molt millor que nosaltres, però m’agradaria haver competit millor”. “El partit demostra que si no estàs al nivell en algun moment, et passen per sobre”, va afegir.
A més, va mostrar la seua decepció perquè “no som capaços de tenir continuïtat en la nostra filosofia, que és defensar i jugar ràpid”. “En els entrenaments ho fem molt bé, però als partits ens bloquegem i no som capaços de tenir continuïtat. Tenim algun minut, però fa ràbia perquè en moments perdem la identitat”, va concloure.
Per la seua part, l’entrenador local, Sergio Scariolo, va destacar que “hem pogut repartir minuts sense danys en el resultat, estic content per això i mantenir el matalàs amb els rivals”.
Diagne, baixa per una lesió de turmell
El conjunt lleidatà no va poder comptar ahir amb el pivot senegalès Atoumane Diagne per un esquinç de turmell, segons va anunciar el club. En canvi, en el bàndol madridista Scariolo va donar descans a Edy Tavares, Gaby Deck i Andrés Feliz, tres peces importants en la rotació que van quedar fora de la convocatòria.
Cinquena derrota amb 90 punts encaixats
En la present mala dinàmica de cinc derrotes seguides, el conjunt lleidatà sempre ha encaixat més de 90 punts. En va encaixar 101 amb el València, 99 amb el Manresa, 93 contra Girona i Baskonia i els 95 d’ahir.
La Penya s’emporta el derbi davant del Barça
El Joventut es va imposar ahir en el derbi amb un Barça que segueix en un mal moment (84-72). A més, el triomf del Burgos (107-96) fa entrar en descens l’Andorra, que va caure contra el Girona (82-75). El Granada va obtenir la segona victòria del curs, per 92-79 davant del Manresa.