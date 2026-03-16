FUTBOL
El Guissona cedeix l’empat en els minuts finals
Repartiment de punts entre Guissona i Balàfia en un partit amb una primera part que va acabar sense gols. A la segona, el Guissona es va avançar gràcies al gol de Laarif (1-0, 59’). A partir d’aquí, el Balàfia va intentar empatar, però van ser els locals els qui van disposar d’algunes ocasions de perill, però sense materialitzar-les. Finalment, el Balàfia va empatar a pocs minuts del final, gràcies al gol de Cáceres (1-1, 88’). Tot seguit, els visitants van buscar completar la remuntada però la defensa local ho va evitar. En l’afegit, el Balàfia va protestar un possible gol que va treure la defensa local a la línia, però l’àrbitre va considerar que la pilota no va entrar del tot, i el marcador no es va moure.