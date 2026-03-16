L’Espanyol clama contra la tasca arbitral
El Mallorca va remuntar el gol del congolès Charles Pickel i va obtenir una victòria sobre l’Espanyol, que va protestar l’actuació arbitral. De Burgos no va voler anul·lar l’empat local de Pablo Torre malgrat que les imatges del VAR evidenciaven que Samu Costa arrossega el peu d’Urko en l’acció anterior.
Espart: “Flick em demana que jugui sense por”
El lateral dret del Barça Xavi Espart va assegurar, després de debutar com a titular amb el primer equip blaugrana, que el tècnic blaugrana Hansi Flick li demana “que jugui sense por” i li transmet confiança en el dia a dia.“El míster em demana que tingui confiança. Em diu que confia en mi, que jugui com jo sé, sense por, que si estic tranquil i jugo a la meua, sortirà bé”, va explicar el del planter de 18 anys, l’avi del qual és de Mollerussa tal com va revelar SEGRE, en declaracions a DAZN.