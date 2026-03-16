FUTBOL
Laporta arrasa
El dirigent, recolzat per Flick i els jugadors, obté la reelecció amb un 68,18% dels sufragis davant del 29,78% del seu contrincant Víctor Font. Continuarà al capdavant del club fins al 2031 i serà el seu quart mandat, havent aconseguit fins ara 19 títols
Joan Laporta seguirà al capdavant del FC Barcelona després d’imposar-se per golejada en les eleccions. El dirigent barceloní va obtenir el 68,18% dels vots (32.934 paperetes), molt al davant del seu únic rival, Víctor Font, que va reunir el 29,78% (14.385). Els vots en blanc van representar el 2,04% i es van comptabilitzar 107 sufragis nuls. En total van participar 48.480 socis, el 42,34% del cens, una de les participacions més baixes en termes relatius des del 1997.
A Lleida, un dels cinc punts habilitats per votar, la tendència va ser igualment favorable al president sortint. Dels 741 socis que van acudir a les urnes, 559 van recolzar la candidatura de Joan Laporta, confirmant l’ampli suport territorial que va obtenir el dirigent blaugrana a tot el procés electoral.
Laporta continuarà liderant el club i afrontarà el seu quart mandat, encara que formalment no iniciarà aquesta nova etapa fins a l’1 de juliol. Fins aleshores, el vicepresident Rafa Yuste continuarà exercint com a màxim responsable institucional.
La victòria va ser celebrada amb entusiasme a l’entorn del president, amb mariachi inclòs. La carpa electoral instal·lada al costat de l’estadi es va convertir en escenari d’una celebració anticipada fins i tot abans del recompte final. Jugadors del primer equip i membres del cos tècnic es van atansar a votar i a compartir el moment amb el dirigent, entre els quals el tècnic Hansi Flick i futbolistes com Pedri o Raphinha, la qual cosa va provocar escenes d’eufòria entre els simpatitzants de la candidatura.
Quan els primers sondejos ja apuntaven a una victòria contundent, la festa va esclatar a l’interior de l’espai reservat per a l’equip de Laporta. Entre abraçades, càntics i música el dirigent fins i tot es va animar a ballar mentre el seu entorn corejava cançons relacionades amb el club. Poc després, Laporta va sortir a l’exterior per oferir les seues primeres paraules. Amb el puny alçat i envoltat de càmeres, va ser rebut amb crits de “president, president!”. En la seua intervenció improvisada, va reivindicar el treball fet en els últims anys i el vincle amb l’estadi blaugrana. “l’hem construït nosaltres!”, va exclamar mentre mirava cap al recinte del club. El dirigent també va deixar una frase que ràpidament es va convertir en un dels moments més comentats de la nit: “Menys power points i més macarrons!”, va dir entre rialles abans de destapar una ampolla de cava per brindar amb el seu equip.
La jornada electoral es va celebrar poques hores després del triomf esportiu de l’equip entrenat per Hansi Flick, que havia derrotat el Sevilla FC per 5-2. Aquest resultat va contribuir a reforçar el clima festiu a l’entorn de l’estadi, on simpatitzants i membres del club van seguir l’evolució de l’escrutini.
Per la seua part, Font va reconèixer la derrota quan el recompte encara no havia acabat i va felicitar públicament Laporta per la seua “victòria incontestable”. L’empresari va agrair la participació dels socis i va reiterar la voluntat de contribuir al futur del club des d’una posició constructiva. Laporta inicia així una nova etapa al capdavant del Barcelona. Serà el seu quart mandat després dels períodes que ja va dirigir entre 2003 i 2010 i l’iniciat el 2021.
Si completa el nou cicle de cinc anys, sumarà prop de dos dècades al capdavant de l’entitat blaugrana, consolidant-se com un dels presidents més influents en la història del club. El seu balanç esportiu de 19 títols inclou sis Lligues i sis Supercopes d’Espanya. S’hi sumen tres Copes del Rei, dos Lligues de Campions, una Supercopa d’Europa i un Mundial de Clubs.
De Lamine Yamal a Jordi Pujol, un suport massiu
De Hansi Flick a Lamine Yamal, passant pel vestidor blaugrana i amb el suport de Jordi Pujol i Ernest Urtasun, però sobretot amb el de la majoria de socis, el magnetisme de Laporta es guanya cinc anys més la presidència del Barcelona. Els jugadors es van dirigir fins a la carpa electoral per ballar al seu costat.