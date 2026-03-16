ATLETISME
Lleida es tenyeix de rosa
La Cursa de la Dona Hyundai compleix onze edicions i bat el rècord de participació amb 2.525 persones. La prova és solidària i dona suport a la investigació contra el càncer de mama
La Cursa de la Dona Hyundai Lleida va batre ahir el rècord de participació al reunir 2.525 persones, la xifra més alta des de la creació de la prova, que aquest any celebrava la seua onzena edició.
La carrera va comptar amb un recorregut de 5,6 quilòmetres, amb sortida i arribada en la canalització del riu Segre, a l’altura dels Camps Elisis. Persones de totes les edats van participar corrent o caminant en una jornada que manté com a principal objectiu donar suport a la investigació contra el càncer de mama, especialment a través de la Beca Marta Santamaria i de projectes científics vinculats a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).
La prova està organitzada pel club GoGoGoRunners i coorganitzada per la Paeria. Des de l’organització, Estefi Climent i Ester Tort van destacar el paper clau del voluntariat, amb prop d’un centenar de persones implicades en el desenvolupament de la jornada, així com el suport de patrocinadors i col·laboradors que fan possible la celebració de l’esdeveniment.
En l’apartat esportiu, en la categoria femenina absoluta la victòria va ser per a Marta Gort Paniello, seguida de Judit Martínez Roldán i Mariona Vidal Solans. En categoria masculina, el primer classificat va ser Pol Romà Lorenzo.
A la resta de categories femenines, Sara Lobo Aranda es va imposar en Promesa; Júlia Ramon Martínez en S-30; Anna Bañeres Marimon en S-40; Valeria Ramírez Raemy en Veteranes A; Yolanda Cebrián en Veteranes B; i Anna Mor Triquell en Màster.
En les categories especials, el Sícoris va ser el club amb més participació, amb 18 integrants, mentre que l’empresa Serosense va destacar com la més representada amb nou.
A més, la participant més jove de la jornada va ser Gilette Faura Colomina, d’un mes d’edat, mentre que Lourdes Aguilà Gómez va ser reconeguda com la persona més veterana d’aquesta onzena edició amb noranta-sis anys.