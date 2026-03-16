ATLETISME
La lleidatana Mariona Armero firma un rècord d’Espanya
L’atleta de l’Aldhara Lleida UA es va imposar en els 200 m S-18 amb 23.64
L’atleta lleidatana Mariona Armero va aconseguir ahir el rècord d’Espanya en la modalitat de 200 metres de pista coberta en el Campionat d’Espanya sub-18, celebrat a la localitat andalusa d’Antequera (Màlaga). La velocista de l’Aldahra Lleida UA va firmar una marca de 23.64 que li va valer per polvoritzar la millor marca d’Espanya en la categoria sub-18 i també a la sub-20. Les dos estaven en possessió de l’atleta de Sant Cugat Jaël Bestué, els registres del qual eren de 24.01 en la categoria sub-18 i 23.67 a la sub-20. La marca d’Armero és la quarta millor del món aquest 2026, la millor d’Europa la present temporada i la setena en la categoria sub-18 de tots els temps. L’atleta del Segrià es va imposar amb molta solvència a les seues competidores. Ainhoa García (UA Coslada) va acabar en segona posició amb una marca de 24.40 i Allegra García-Miñaur (AD Marathon) va ser tercera després de completar la prova amb 24.63.
D’altra banda, l’atleta de Lleida Jana Queralt va aconseguir la medalla d’or en els 60 metres tanques i va establir la segona millor marca de tots els temps al completar la prova amb 8.36. L’atleta del FC Barcelona es va imposar a les velocistes de l’equip Nerma Raquel Lobo i Natalia Jaramillo que, amb un temps de 8.48 i 8.46, van completar el podi respectivament. Amb aquest resultat, l’atleta blaugrana es va coronar campiona d’Espanya i va aconseguir la millor marca d’Europa en la present temporada 2026. A més, tan sols es va quedar a tres centèsimes del rècord de l’atleta d’Hospitalet del Llobregat María Vicente, que el 2018 va acabar la prova amb 8.33.