FUTBOL
Oportunitat perduda
El Mollerussa cau en el duel directe a casa amb el San Cristóbal i es queda un punt per sobre del descens. Pepo va parar un penal, però no va poder evitar el 0-1 en pròpia porta
El CFJ Mollerussa va caure ahir per la mínima en un duel directe per la salvació davant del San Cristóbal (0-1), en un partit igualat en el joc però no en les ocasions, perquè les més clares van ser per al conjunt del Pla d’Urgell. Malgrat això, en una jugada desafortunada en un córner, l’equip egarenc es va emportar la victòria, que deixa els del Pla d’Urgell tan sols un punt per sobre del descens.
El partit, entre dos equips que arribaven empatats a 27 punts, va començar amb alternatives, tot i que amb una lleugera superioritat del Mollerussa. No obstant, van avisar primer els visitants en una acció en la qual Pepo Campanera va evitar el perill amb una intervenció sobre la mateixa línia de l’àrea. La primera ocasió clara per als del Pla d’Urgell va arribar al minut 23, quan Jofre Graells va superar el porter amb un dríbling, però un defensa va treure de cap la seua rematada quan semblava que es colava a la porteria.
El San Cristóbal també va generar perill abans del descans, ja que al 36’ ho va intentar amb un potent xut i, un minut després, Pol Canillo va estar a punt d’anotar l’1-0, amb una rematada a l’escaire que el porter visitant, Segura, va enviar a córner. El moment més tens de la primera meitat va arribar en l’última jugada del primer temps quan Motassim va subjectar Konu al límit de l’àrea, quan aquest marxava sol, i l’àrbitre va assenyalar penal. Tanmateix, Campanera va endevinar el llançament i va mantenir el 0-0 amb una gran parada.
Després del descans, el partit es va equilibrar encara més i les ocasions clares van escassejar. El Mollerussa va provar de fer mal sobretot per la banda dreta, amb les incorporacions de Scuri i Pariente. Però al 68’, els locals van rebre un cop dur amb el 0-1. En un córner, Jofre va intentar treure la pilota, però va acabar rebotant en Pol Canillo, que la va introduir a la seua pròpia porteria per fer pujar l’únic gol del xoc. Al tram final, el Mollerussa va reaccionar amb diversos canvis i es va bolcar a l’atac, acumulant arribades malgrat que sense prou clarividència per generar ocasions clares i intentant forçar algun penal també sense èxit.
Manel Cazorla: “Hem tingut tres o quatre ocasions claríssimes”
L’entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, va lamentar la derrota i va assegurar que el seu equip “ha merescut més per les ocasions que ha generat”. El tècnic va destacar que el Mollerussa va generar “tres o quatre ocasions claríssimes” però no les va aprofitar i va acabar encaixant després d’un gol en pròpia porta. “El futbol és fer més gols que el rival i nosaltres ho hem intentat amb més cor que cap”, va resumir. Malgrat el resultat, va defensar el treball de l’equip i va demanar “aixecar-se i seguir. Ni érem tan bons la setmana passada ni som tan dolents avui”.