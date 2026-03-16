FUTBOL
Pluja de gols del Golmés a l’Alcarràs B
El Golmés, tal com reflecteix el resultat, va ser el clar dominador del partit que va disputar davant l’Alcarràs B (8-0). Als visitants els costava sortir des de camp propi amb la pilota jugada. En canvi, els locals traçaven bones combinacions que els permetien plantar-se a tres quarts de camp fàcilment. El moment clau, fruit de la constant i bona pressió del Golmés, va ser l’expulsió per doble groga de Sans, que a més va propiciar un penal (3-0). Amb un més, el Golmés va continuar amb la marxa posada, buscant realçar l’ànim després de la derrota per la mínima de la setmana passada contra el Borges Blanques B (4-3). L’Alcarràs B, per la seua part, no aconsegueix escapar-se de la mala dinàmica de resultats, acumulant quatre derrotes consecutives.