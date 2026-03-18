Flick exigeix un “partit perfecte” per classificar-se
El tècnic del Barça alerta del físic del Newcastle després de l’1-1 de l’anada
L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va avisar que el seu equip haurà de jugar avui “un partit perfecte” a l’Spotify Camp Nou davant del Newcastle (18.45/Movistar Liga de Campeones), si vol segellar el pas als quarts de final de la Lliga de Campions.
Des de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el tècnic alemany va analitzar les opcions del seu equip davant d’un rival “molt físic i agressiu” contra el qual els blaugranes van empatar (1-1) en l’anada gràcies a un gol de Lamine Yamal en el temps afegit.
Flick ha instat els seus jugadors a tenir “confiança i convicció” per superar la pressió “home a home” que plantejarà el tècnic visitant, Eddie Howe. I, al ser preguntat per les opcions del Barça de conquerir la Lliga de Campions, es va mostrar cautelós: “Sabem que pot passar de tot en el futbol, però som positius i optimistes, perquè tenim qualitat. Som capaços de guanyar aquesta Champions, però hem de millorar i han de tornar alguns jugadors de les lesions. Això últim és important de cara al proper mes”.
Sobre alguns noms propis de l’eliminatòria, el preparador germànic va comentar que Lamine Yamal, suplent en l’últim partit contra el Sevilla (5-2), va completar dos bons entrenaments abans de mesurar-se al conjunt anglès, i va reconèixer que Dani Olmo és una opció per ocupar la posició de fals 9. “Dani podria ser una opció com fals 9”, però necessitem Ferran Torres i (Robert) Lewandowski al màxim nivell fins a final de temporada per aconseguir els nostres objectius”, va admetre.
Un dels moments curiosos de la compareixença es va produir quan van preguntar a Flick per quin motiu prefereix no mirar els penals que llancen els seus futbolistes.
“Sempre ho he fet així, em funciona molt bé. Veig la repetició a la pantalla de Markus Sorg (el seu assistent). No m’agrada veure els meus jugadors xutar els penals, però la sensació és molt bona quan veig la reacció de l’afició”, va revelar entre rialles.
“No me’n penso anar. Aquest serà el meu últim club, l’últim treball”
■ L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va assegurar que “no és el moment” de parlar sobre la seua renovació, cosa que va posar ahir a sobre de la taula el president electe, Joan Laporta, encara que va revelar que la intenció és retirar-se una vegada acabi la seua etapa al club blaugrana. “Ja veurem què passa amb el meu futur, tenim molt temps al davant. No estic pensant a anar-me’n a cap altre lloc. El Barça serà el meu últim club, el meu últim treball. Estic molt content aquí”, va afirmar el tècnic alemany en la roda de premsa prèvia al partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Newcastle. Flick, que té contracte fins al 2027, va fer aquestes declaracions després que Laporta assegurés en una entrevista a RAC1 que es preveu “anunciar ben aviat” la renovació del tècnic alemany fins al 2028.