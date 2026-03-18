BÀSQUET
Ilerna es converteix en patrocinador del Força Lleida
El centre de Formació Professional lleidatà Ilerna i el Força Lleida van firmar un acord de patrocini vigent fins al final de la present temporada, que preveu diferents accions de visibilitat de la marca durant els partits de l’Hiopos Lleida a la Lliga Endesa, a més d’iniciatives dirigides als aficionats.
A més, Ilerna serà present a la sala VIP del pavelló i participarà en un partit patrocinat durant la temporada.
La col·laboració preveu la implicació de la companyia com a empresa col·laboradora en el projecte social del club En Bones Mans.
Segons el CEO d’Ilerna, Jordi Giné, al centre “creiem en l’esport com un espai en el qual es transmeten valors que també són fonamentals en l’educació, com l’esforç, la constància o el treball en equip”. “Per a nosaltres és un honor donar suport al club”, va afegir.
Per la seua part, Albert Aliaga, màxim representant del club en la firma de l’anunci, va assenyalar que “estem satisfets de tancar aquest acord”.
El club torna a oferir la Mona Solidària per Setmana Santa
La campanya solidària de figures de xocolata personalitzades i la Mona del Força Lleida torna amb motiu de Setmana Santa, per recaptar fons destinats a l’àrea de salut mental de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que rebrà part dels beneficis. La iniciativa, impulsada des del 2021 juntament amb Pastisseria Ribes i ampliada al Gremi de Pastissers, compta aquest any amb la participació de deu establiments de la província.