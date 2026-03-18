El Madrid no dona opció al miracle del City
L’equip blanc, ajudat per l’expulsió de Bernardo Silva als 20 minuts, impedeix la remuntada dels anglesos amb un doblet de Vinícius i es classifica per a quarts
El Reial Madrid, ajudat per l’expulsió de Bernardo Silva als 20 minuts, va evitar l’intent de remuntada del Manchester City amb un doblet de Vinícius Júnior (1-2) i es va classificar per als quarts de final de la Lliga de Campions amb un 1-5 en el global de l’eliminatòria. La tornada, en la qual partia amb l’avantatge del 3-0 de l’anada al Bernabéu, es va aplanar per a l’equip espanyol quan l’àrbitre va expulsar el portuguès i va concedir un penal als blancs que va transformar Vinícius i pràcticament va sentenciar l’eliminatòria.
Passen també PSG, Arsenal i Sporting
El París Saint-Germain va guanyar ahir per 0-3 en la visita al Chelsea i va avançar a quarts de final a la Lliga de Campions, on també estaran l’Arsenal, gràcies al triomf per 2-0 davant del Bayer Leverkusen, i l’Sporting de Portugal, després de derrotar per 5-0 el Bodo/Glimt noruec, al qual va remuntar un 3-0. Avui, a més del Barça-Newcastle, es disputen els partits Tottenham-At. Madrid, Liverpool-Galatasaray i Bayern-Atalanta.