ATLETISME
El Circuit Fer s’amplia cap al Solsonès
El Circuit Fer que organitza cada any la Unió Excursionista Urgellenca arranca aquest cap de setmana la 17a edició. Ho fa amb la tercera Embarrancada de Coll de Nargó, que marcarà l’inici d’una nova temporada de curses de muntanya que enguany arriba amb novetats. La principal és l’estrena de dos noves carreres amigues (no puntuables). Una suposa l’entrada del Circuit Fer a la comarca del Solsonès, amb la cita de la Xafonada, que transcorrerà pel municipi d’Odèn (10 d’octubre). L’altra prova que s’incorpora al calendari és la Mata-Sants, el 25 d’abril a Castellbò.
L’organització ha decidit limitar les carreres a un màxim de 13 per temporada, per la qual cosa cada any n’hi haurà dos que descansin. Aquest any seran la Vertical Urgellet i la Radikal Estana.