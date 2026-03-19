L’elit de l’escalada, a Lleida aquest cap de setmana
El rocòdrom Fanàtic acollirà el Campionat de Catalunya en bloc. Reunirà 220 escaladors en sis categories diferents
Lleida acollirà aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya d’escalada en bloc, que se celebrarà per primera vegada al rocòdrom Fanàtic Lleida de la Bordeta i reunirà uns 220 esportistes de sis categories diferents. La prova, que també puntua com a segona cita de la Copa Catalana de la FEEC i va ser presentada ahir a la diputació de Lleida, ha despertat una gran expectació, amb les inscripcions completes en tot just una setmana. La competició arrancarà dissabte amb les categories sub-13 i sub-15, a més de veterans, mentre que diumenge serà el torn de sub-17, sub-19 i absoluta.
L’organitzador i campió del món Edu Marín va subratllar que l’èxit de participació va obligar a ampliar places fins als 220 inscrits. Per la seua part, Marco Jubes, també organitzador, va destacar l’elevat nivell competitiu: “Tindrem un atleta de l’equip serbi, que anirà a la Copa d’Europa, i també cal tenir en compte que l’equip català té un nivell molt alt. Fins i tot ve gent de València que va a Copes del Món”, va explicar.
Per la seua part, la vicepresidenta de la Diputació, Sandra Castro, va posar en relleu que “la ciutat de Lleida aculli per primera vegada un campionat d’aquestes característiques”, reforçant el seu posicionament com a seu d’esdeveniments esportius.