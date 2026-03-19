BÀSQUET
Paulí diu que jugar a casa “ens pesa una mica”
El capità apel·la a fer un pas endavant els dos pròxims partits clau
Oriol Paulí va fer ahir autocrítica després de la derrota davant del Reial Madrid, reconeixent que “el que no podem fer és no competir. En aquesta Lliga, quan no competeixes un quart, i més contra el Reial Madrid, et treuen de la pista i és el que va passar”, va dir, mentre va apel·lar l’equip, que considera que “té molt marge de millora”, a “fer un pas endavant” en els dos pròxims partits, el primer dels quals aquest diumenge davant del Joventut al Barris Nord, on reconeix que l’equip juga amb excessiva pressió. “En les últimes cites aquí a casa no hem estat com volíem i ara ens venen dos partits en què hem de demostrar quin equip volem ser”, va comentar.
El gironí té clar que “és més un tema mental, que no ens pesi el fet de jugar a casa, perquè aquest any, pel fet de no haver-los ofert més victòries de les que volíem, ens pesa una mica”, va reconèixer.
Per això va reclamar recuperar l’ADN de l’Hiopos Lleida: “Hem de créixer com a equip i traslladar el que fem durant la setmana als partits, i aquesta identitat tan característica del Lleida, de ser un equip agressiu en defensa i córrer, sobretot a casa, l’hem de recuperar”, va assenyalar.
També es va referir a l’afició després de les dos últimes derrotes abans de l’aturada. “Els aficionats ho són tot per a nosaltres, són el nostre motor, i quan no fas bé les coses i no guanyes, et sents en deute amb ells”, va reconèixer. Va admetre que la falta de victòries a casa ha afectat el grup: “Si l’equip està tocat aquesta temporada és també per això”, i va demanar el suport del públic: “La gent ha de fer un reset, oblidar el que ha passat fins ara i venir al Barris a donar-ho tot com sempre, perquè és el que ens dona energia”, va apuntar.
Sobre la classificació, va evitar lectures extremes. “Que estàvem salvats era més una cosa de fora, perquè sabíem que amb vuit victòries no hi ha res fet. Ni fa un mes ho teníem fet, ni ara sembla que baixarem”, va assenyalar el capità, que va apel·lar al creixement col·lectiu. “Estic tranquil perquè he vist del que és capaç aquest equip”, va concloure.
L’Hiopos fitxa el base Adrià Rodríguez, que arriba avui
L’Hiopos Lleida va anunciar ahir el fitxatge d’un altre base, el barceloní Adrià Rodríguez, un jugador amb el qual ja havia arribat a un acord fa setmanes i que s’ha pogut materialitzar una vegada s’ha desvinculat dels Washington State Cougars de la NCAA. El de Sant Just Desvern, que a l’abril complirà 23 anys, s’ha compromès pel que resta de temporada i dos més, fins a l’any 2028. Es preveu que avui, a última hora de la nit, arribi a Lleida per passar demà la revisió mèdica i ja es comenci a entrenar, si bé el seu possible debut diumenge davant del Joventut és molt complicat, ja que el club encara no ha rebut el transfer internacional.Adrià Rodríguez es va formar als planters del CB Cornellà i el FC Barcelona i després va passar pel Navarra fins a recalar al Lucentum Alacant, de LEB Or, amb el qual va firmar dos bones temporades que li van obrir la possibilitat de jugar al bàsquet universitari nord-americà. Ara, després que el seu equip no s’hagi classificat per a la següent ronda, el barceloní ha firmat per l’Hiopos per reforçar la posició de base aquesta mateixa temporada. “És un jugador que ens donarà moltes coses de cara al futur, però que també està preparat per ajudar-nos en aquesta recta final de temporada”, va dir Joaquín Prado, que va destacar que “ens donarà joventut, gana, talent i capacitat física”.