FUTBOL
Martí Bach presenta la seua història de superació
El porter de l’Atlètic Segre va vèncer la leucèmia i del seu diari va nàixer un llibre solidari. La recaptació anirà a investigar el càncer infantil
La presentació del llibre La parada de la meva vida, del jove lleidatà Martí Bach, es va celebrar ahir a les instal·lacions de l’Atlètic Segre on juga de porter, en un acte emotiu que va reunir familiars, amics, companys d’equip i representants de l’àmbit esportiu i social de Lleida.
L’esdeveniment va estar conduït pel periodista lleidatà Sique Rodríguez i va comptar amb la participació de Pau Torres, capità i porter del primer equip de l’Atlètic Lleida. Tots dos van acompanyar l’autor en una conversa propera en la qual es va repassar el procés vital que recull l’obra, marcada per la lluita contra la leucèmia i la superació personal.
Durant l’acte es va posar en relleu la valentia del Martí, que va compartir alguns dels moments més significatius de la seua experiència. Ingressos hospitalaris, mesos de quimioteràpia i un llarg període de medicació marquen un camí en el qual el futbol i l’escriptura es van convertir en refugi. El projecte ha comptat amb el suport de la Fundació FC Barcelona i amb la implicació del futbolista Dani Olmo, que ha col·laborat amb una dedicatòria. També destaca el pròleg de Marta Segú, directora general de la fundació. Els beneficis de la publicació es destinaran a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Vall d’Hebron i a Afanoc.