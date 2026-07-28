VOLEIBOL
Èxit en la cinquena edició del Torneig de Vòlei de Rosselló
El Torneig de Vòlei de Rosselló va tancar una exitosa cinquena edició que va reunir un bon nombre de participants, tant locals com procedents de Lleida i Alpicat. Organitzat pel Grup de Joves de Rosselló, el torneig es va celebrar entre el 13 i el 24 de juliol i va ser l’equip Alcohòlics No Anònims qui va acabar emportant-se el títol. L’èxit de la competició confirma la bona iniciativa, que va concloure amb el ja tradicional sopar entre participants.