CICLISME
Dos mundialistes a l’Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues
Albert Sala i Jimena Ledesma competiran el proper 15 d’agost a Suècia
L’Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues farà història el proper mes d’agost amb la presència de dos de les seues joves promeses, Albert Sala i Jimena Ledesma, en el Pumptrack World Youth Challenge, que es disputarà el dia 15 a Märma (Suècia). Serà tota una fita per al club.
Els dos riders van aconseguir la seua classificació en les proves celebrades a Aïnsa el mes de maig passat, on van obtenir una de les quatre places disponibles per any de naixement per a ciclistes de tot l’Estat. Després de confirmar ja la seua inscripció, ambdós posaran el colofó a una temporada que està sent extraordinària.
Sala, nascut el 2012 i Ledesma, de l’any 2018, es van proclamar campions de Catalunya el 2026 a Forallac el mes de març passat i també van conquerir la classificació general final de la Copa Catalana de pump track 2026. A més, a falta de dos proves per tancar el calendari estatal, lideren la Copa d’Espanya de l’especialitat en les seues respectives categories, la qual cosa confirma el seu domini tant a nivell autonòmic com espanyol.
La cita sueca suposarà una oportunitat única per enfrontar amb els millors joves especialistes del món i consolidar el creixement d’una disciplina que cada vegada té més presència a Catalunya.
Per a l’Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues, la classificació dels seus dos representants significa també el reconeixement al treball de formació fet els últims anys.
El calendari, a més, no donarà treva. Tot just una setmana després del Mundial, els dos ciclistes tornaran a competir pels títols estatals en el Campionat d’Espanya que se celebrarà el proper 22 d’agost a Mondariz (Pontevedra). Albert Sala defensarà el títol infantil conquerit el 2025, mentre que Jimena Ledesma, vigent subcampiona estatal, buscarà fer un pas més i aconseguir el seu primer campionat d’Espanya.
Amb dos líders estatals, campions catalans i ara classificats per a un Mundial, l’EC Juneda-Garrigues afronta el tram decisiu de la temporada amb la il·lusió de continuar fent història i situar el nom de Lleida entre les referències del pump track espanyol.