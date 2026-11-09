FUTBOL
El Lleida venç per la mínima: El conjunt blau s’emporta el derbi davant del Bordeta, després de saber gestionar l’avantatge en un xoc molt disputat
Castillo, al minut 53, va ser l’únic capaç de batre un encertat porter visitant
Si algú encara tenia dubtes que el pas del Lleida CF per Quarta Catalana seria tot menys un passeig triomfal, el derbi d’ahir davant del Bordeta (1-0) va ser una nova demostració que el conjunt blau haurà de competir al seu millor nivell per sumar victòries. Un dia sense especial brillantor ofensiva i amb el porter del Bordeta especialment encertat, l’equip dirigit per Roger Lamesa va saber controlar el partit per evitar qualsevol sofriment i mantenir-se líder amb ple de punts.
La igualtat classificatòria, ja que el Bordeta arribava al xoc només tres punts darrere del conjunt blau, es va traduir des de l’inici sobre el terreny de joc, en una primera meitat amb un ritme baix, en la qual va primar la por de cometre errors en detriment de les ocasions.
Mentre que l’equip visitant provava d’inquietar sense èxit en alguns contraatacs, el Lleida va treure poc partit del creixent control de la possessió. El primer a posar a prova el porter del Bordeta, David Gómez, va ser Òscar Rubio amb un xut amb l’esquerra al minut 18. El porter visitant, germà de la futbolista professional lleidatana de l’Alabès Andrea Gómez, va tornar a intervenir amb encert en les dos altres ocasions amb cert perill del primer temps, sengles a càrrec de Castillo, als minuts 29 i 42.
Amb la intenció d’anar a buscar el matx, Lamesa va donar entrada a Merino i va carregar amb dos puntes: Adri Fernández i Castillo. El segon va ser decisiu, perquè el rebuig de David Gómez després d’un xut de Rumbo per anotar el que a la fi seria l’únic gol del partit al minut 53 (1-0). Adri va estar a punt de doblar l’avantatge blau en la següent jugada amb un potent cop de cap, però el porter es va interposar per evitar el 2-0, cosa que també va fer al 72 en una rematada de cap molt similar.
Com que no era el millor dia del Lleida quant a idees ofensives, els de Lamesa es van decidir a guardar la pilota i fer córrer el rival, a qui cada vegada pesaven més les cames. Així, el conjunt blau va posar cloroform al duel i, encara que va tenir una triple ocasió a 83 que va acabar amb un defensa visitant evitant el gol de Pau Ros, va mantenir la possessió perquè el partit anés morint sense més conflictes, encara que en l’afegit el Bordeta va penjar un parell de pilotes que van posar la por al cos a més d’un.