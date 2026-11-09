FUTBOL
L’Atlètic Lleida sobreviu a les envestides finals de l’Escala i s’emporta els tres punts
Els gols d’Agüero i Youssef al segon temps van certificar la tercera victòria seguida fora
L’Atlètic Lleida va sumar ahir el tercer triomf consecutiu a domicili al camp de l’Escala (1-2) i torna a atansar-se a la zona de play-off, que ara mateix queda a un punt dels de Cappont. D’aquesta manera i paradoxalment, l’Atlètic Lleida suma nou dels disset punts lluny del Camp d’Esports, lloc on encara té deures per fer si vol enganxar-se definitivament a la zona alta de la taula.
Al partit, els lleidatans van avisar primer. Moha, al minut 8, no va poder materialitzar un mà a mà davant del porter rival a l’arribar molt forçat. En el córner posterior, la jugada va acabar amb una pilota escorada a Youssef que va voleiar al primer pal, però la rematada va tornar a trobar-se el cos d’Uri Dalmau. Al quart d’hora de partit, va ser el torn de l’Escala, que mitjançant el punta Romero, també en un mà a mà forçat, va estar a punt d’obrir el marcador. Quan el matx es trobava en una espiral de joc travat i poques arribades, el carriler Álex Jiménez, al 32, va enviar al pal un xut llunyà. Se salvaven els de Cappont.
A la represa va arribar el primer gol lleidatà. Jaume Pascual va recollir un mal enviament del central Eteme i es va plantar a l’àrea, va retallar i va rematar, però el tret es va estavellar contra el cos d’un defensor. Després, va agafar el rebuig i va trobar sol Agüero, que va definir amb molta calma amb l’interior (0-1).
Per si fos poc, al 60, Youssef va fer el segon gol del partit, no exempt de polèmica, ja que va rebre en posició dubtosa i mentre controlava l’esfèric, la defensa de l’Escala es va aturar per demanar fora de joc. L’assistent no va aixecar el banderí i el nou lleidatà va continuar corrent cap a la porteria per definir suau, amb la puntera, i així col·locar el 0-2.
Els empordanesos no van abaixar els braços i al 71 Wesh va marcar l’1-2 per retallar distàncies i ajustar, de nou, el partit. A partir del gol, l’Escala es va llançar a l’atac i tota la història hauria pogut canviar en l’afegit, però la pentinada de Romero, a una centrada lateral, es va estavellar al pal.