HOQUEI
El Mollerussa presenta els 17 equips de la temporada
La de la seua estrena a l’OK Lliga Plata
El CH Previntegral Mollerussa va presentar els equips per a la temporada 2026-2027 en un acte que va reunir 135 jugadors i jugadores, des de l’Escoleta fins al primer equip. La presentació va estar marcada per una fita històrica per a l’entitat: la participació, per primera vegada des de la seua fundació el 1983, del primer equip masculí en OK Lliga Plata, segona categoria estatal.
Actualment, l’entitat compta amb l’Escoleta i disset equips en competició, amb 135 esportistes, consolidant una base que combina la formació esportiva amb la transmissió dels valors de l’esport.
Més enllà de la competició, el CH Previntegral Mollerussa manté una clara vocació educativa i social, amb iniciatives per atansar l’hoquei patins a nens i adolescents de la ciutat.
En aquest sentit, el club col·labora amb les AFA de les escoles Ignasi Peraire, Pompeu Fabra, Les Arrels i Vedruna, facilitant la pràctica de l’hoquei com a activitat extraescolar. També col·labora amb la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, un projecte que atansa l’esport als més petits i incorpora valors com la solidaritat i el compromís social.
Amb aquestes iniciatives, el club vol anar més enllà dels resultats esportius i fer de l’hoquei una eina de formació, inclusió, convivència i cohesió social a la capital del Pla d’Urgell.