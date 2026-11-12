FUTBOL
De la Fuente defensa Lamine Yamal
El seleccionador espanyol va desmentir, abans del duel contra República Txeca, que el blaugrana s’hagués esborrat del partit i va assegurar que “no té cap privilegi”
La selecció espanyola afronta avui davant de República Txeca a Praga (20.45) el seu penúltim partit de la fase de grups de la Nations League per tal de sumar la seua cinquena victòria seguida a costa del cuer i jugar-se amb Anglaterra el liderat del grup diumenge vinent a Madrid. Tot i així, no podrà comptar amb la seua gran estrella, Lamine Yamal, baixa per unes molèsties al genoll dret. Tampoc amb Oyarzabal, encara que s’espera que els dos puguin estar en l’últim partit davant de la selecció anglesa, que avui s’enfrontarà a Croàcia (20.45). El seleccionador Luis De la Fuente va explicar que les molèsties de Lamine “li impedien estar en les millors condicions” i que, al primar la seua salut, hi havia marge per donar-li descans perquè es recuperés al cent per cent.
“No té cap privilegi i els companys estan tranquils perquè, a més, és que tractem a tothom per igual i en altres ocasions també. Això ho hauríem fet per qualsevol altre jugador i els jugadors ho saben”, va afegir el tècnic espanyol en la roda de premsa prèvia al xoc d’avui davant dels txecs, en la qual va afirmar que “no” el preocupa que aquest missatge que llança des de fora cali al vestidor. El d’Haro, a més, va ser crític amb aquells que parlen “des del desconeixement” per dir que Lamine Yamal s’ha esborrat per les molèsties al genoll. “Es va fer mal en l’últim partit, es va fer una ressonància a Barcelona i van veure que tenia una inflamació i líquid al genoll. Calia donar-li descans”, va apuntar.
La selecció, que va arribar dimarts a Praga per evitar contratemps derivats de la vaga general, s’enfrontarà a un equip dirigit per Santi Denia, exentrenador de la sub-23 d’Espanya, amb l’oportunitat de certificar la primera posició si Anglaterra cedeix davant de Croàcia a Wembley.