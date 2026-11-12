HÍPICA
Marçal Piró es penja el bronze a la Copa del Rei
Va quedar tercer, al davant del seu mentor, Albert Hermoso, vuit vegades campió
El genet lleidatà Marçal Piró, de 22 anys, s’ha penjat la medalla de bronze a la Copa del Rei de concurs complet d’equitació disputada aquest cap de setmana a Segòvia. Muntant el cavall Eventing de Fay, el genet de Mollerussa puja d’aquesta forma per primera vegada al podi d’aquesta competició, després d’acabar setè el 2023 i cinquè en l’edició de l’any passat. El mollerussenc va superar el seu mentor, el també lleidatà Albert Hermoso, guanyador de la Copa del Rei en vuit ocasions i que va participar amb Hazel IV. El genet d’Os de Balaguer no va poder competir amb la seua muntura habitual, Italia Jolly Jumper, que va descansar després d’aconseguir un podi en l’internacional d’Itàlia i abans d’afrontar una exigent prova de salt a València.
Piró, que a finals de setembre va disputar el seu primer Campionat del Món U25, en el qual va acabar en la vintena posició, va començar la Copa del Rei amb una quarta posició en la prova de doma clàssica, resultat que va millorar després del salt d’obstacles, disciplina en la qual es va anotar la victòria i que li va permetre escalar fins al tercer lloc de la general, una posició que va saber defensar en la decisiva prova de cros, assegurant-se així el tercer calaix del podi. “Després del cinquè lloc de l’any passat m’esperava ser entre els cinc millors, però el podi ja eren paraules majors, per això estic molt content per la medalla”, va reconèixer el genet de Mollerussa.
Per la seua part, Albert Hermoso, que havia estat cinquè després de les dos primeres disciplines, va afrontar el cros amb Hazel IV, però el cavall no va superar a la primera un dels obstacles del recorregut, una incidència que el va penalitzar en la classificació. Italia Jolly Jumper, la seua muntura habitual, va descansar després de competir a Itàlia, on havia aconseguit un podi. Els dos genets lleidatans tancaran la temporada els dies 5 i 6 de desembre amb el Campionat d’Espanya de concurs complet.