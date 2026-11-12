HOQUEI
El Pons Lleida, davant d’“una oportunitat històrica”
Els llistats, que s’enfrontaran al Barça, afronten la quarta Continental Cup
El Pons Lleida es troba davant una altra oportunitat històrica. Els lleidatans afronten aquest cap de setmana la seua quarta participació en la WS Continental Cup a Calafell, un certamen, amb format de Final Four, entre els campions i subcampions de la Champions i la WS Europe Cup, les dos principals competicions europees d’hoquei patins. El club llistat va aconseguir el bitllet després de conquerir la quarta Europe Cup i dissabte s’enfrontarà al Barça (16.00 hores), subcampió de Champions. A l’altra eliminatòria el Porto s’enfrontarà a l’amfitrió.
El tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, va voler destacar el treball del cos tècnic i de l’equip que va conquerir la Europe Cup el curs passat, i va afirmar que són davant una “oportunitat única i històrica”. “És un premi a la feina feta ho afrontem amb molta il·lusió. Volem gaudir-ne i, sobretot, aprofitar l’oportunitat”, va afegir.
El club llistat, que demà podrà fer les proves de pista, ha disputat el torneig en tres ocasions més, fruit dels tres títols europeus que ha aconseguit. L’última va ser l’any 2021, amb un format reduït a causa de la pandèmia de la covid, en un duel en el qual va caure per 3-1 davant l’Sporting CP i que es va celebrar a Mollerussa a causa que el pavelló 11 de Setembre de Lleida estava destinat a complementar la lluita sanitària contra la pandèmia.
Les seues altres dos participacions van ser el 2018 i el 2019, caient en totes dos contra el Porto a semifinals per 3-5 i 2-8, respectivament.
En aquesta edició, el Pons Lleida no s’enfrontarà al Porto, sinó al Barça que, segons Cortijo, “és el favorit”. “Tenim molt a guanyar, però també podem perdre l’oportunitat de fer una cosa històrica. Per guanyar hem de fer un partit complet i aprofitar les ocasions, però el favoritisme s’ha de demostrar a la pista i volem posar-los les coses complicades”, va afegir. Des d’ahir ja hi ha disponibles les entrades per a tota la competició, que aquest any estrena la categoria femenina amb la presència del Fraga, Voltregà, Sanjoanense i Benfica.
Els preus de les semifinals són de 10 euros (6 el preu infantil) i de 15 per a les finals (8 el preu infantil).