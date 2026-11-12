Talent jove a Boí Taüll
Reunirà al desembre joves d’entre 12 i 16 anys de clubs i centres de tecnificació per compartir entrenaments. La primera edició aspira a reunir una trentena de participants
L’estació de Boí Taüll acollirà el proper mes de desembre una primera concentració de joves practicants d’esquí de muntanya amb l’objectiu de fomentar aquest esport, afavorir l’intercanvi d’experiències i crear vincles entre esportistes que es troben en diferents etapes de la seua formació. La iniciativa, impulsada per l’empresa Oxigen amb la col·laboració de l’estació de l’Alta Ribagorça i el Patronat de Turisme de la Vall de Boí, vol reunir a integrants de clubs i centres de tecnificació els dies 12 i 13 de desembre, al mateix escenari que es disputarà al gener la Copa del Món per quart any consecutiu.
La convocatòria va dirigida tant a joves que comencen a practicar aquesta disciplina als seus clubs com a esportistes que ja formen part d’estructures de tecnificació i tenen un camí més orientat a la competició. La intenció és que tots dos perfils comparteixin jornades d’entrenament i convivència. “Volem ajuntar tots aquests perfils perquè aquells que comencen s’inspirin en els que ja són als centres de tecnificació i que aquests, al seu torn, motivin aquells que comencen”, explica Carles Hidalgo, responsable d’Oxigen.
La trobada comptarà amb un programa general d’activitats i entrenaments, malgrat que cada club o centre podrà adaptar les sessions al seu nivell i objectius. Així, els participants, d’entre 12 i 16 anys, podran fer recorreguts amb diferents desnivells, en funció de la seua experiència. Les jornades combinaran l’activitat a la muntanya amb dinars compartits i propostes conjuntes a la tarda a l’Outdoorpark de la Vall de Boí. Més enllà de la preparació física, la convivència serà un dels eixos de la iniciativa.
Hidalgo assenyala que, al tractar-se de la primera edició, reunir entre 25 i 30 participants ja seria un èxit. La proposta té un caràcter íntegrament promocional i no persegueix cap benefici econòmic. L’estació, els serveis de restauració i l’allotjament de Barruera han col·laborat oferint facilitats per fer possible la participació dels joves.
Les jornades coincidiran, a més, amb una activitat d’iniciació a l’esquí de muntanya per als nens i nenes de la Vall de Boí, que se celebrarà el dissabte 12. Aquesta proposta, que Oxigen impulsa des de fa uns anys coincidint amb el programa de la Copa del Món que acull l’estació de l’Alta Ribagorça, està pensada per a escolars d’entre 8 i 10 anys. Els participants disposaran gratuïtament del material i de l’acompanyament de monitors per fer una ascensió i un descens. L’activitat tindrà també un component solidari, i és que les inscripcions, amb un cost de dos euros per nen, es canalitzaran a través del Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça i la recaptació es destinarà a La Marató de 3Cat.