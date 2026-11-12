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Talent jove a Boí Taüll

Reunirà al desembre joves d’entre 12 i 16 anys de clubs i centres de tecnificació per compartir entrenaments. La primera edició aspira a reunir una trentena de participants

Nens i nenes de la Vall de Boí, al programa d’iniciació de l’any passat a la Copa del Món. - LIQENSTUDIO

Nens i nenes de la Vall de Boí, al programa d’iniciació de l’any passat a la Copa del Món. - LIQENSTUDIO

Publicat per
Xavier PujolRedactor Esports Segre

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L’estació de Boí Taüll acollirà el proper mes de desembre una primera concentració de joves practicants d’esquí de muntanya amb l’objectiu de fomentar aquest esport, afavorir l’intercanvi d’experiències i crear vincles entre esportistes que es troben en diferents etapes de la seua formació. La iniciativa, impulsada per l’empresa Oxigen amb la col·laboració de l’estació de l’Alta Ribagorça i el Patronat de Turisme de la Vall de Boí, vol reunir a integrants de clubs i centres de tecnificació els dies 12 i 13 de desembre, al mateix escenari que es disputarà al gener la Copa del Món per quart any consecutiu.

La convocatòria va dirigida tant a joves que comencen a practicar aquesta disciplina als seus clubs com a esportistes que ja formen part d’estructures de tecnificació i tenen un camí més orientat a la competició. La intenció és que tots dos perfils comparteixin jornades d’entrenament i convivència. “Volem ajuntar tots aquests perfils perquè aquells que comencen s’inspirin en els que ja són als centres de tecnificació i que aquests, al seu torn, motivin aquells que comencen”, explica Carles Hidalgo, responsable d’Oxigen.

La trobada comptarà amb un programa general d’activitats i entrenaments, malgrat que cada club o centre podrà adaptar les sessions al seu nivell i objectius. Així, els participants, d’entre 12 i 16 anys, podran fer recorreguts amb diferents desnivells, en funció de la seua experiència. Les jornades combinaran l’activitat a la muntanya amb dinars compartits i propostes conjuntes a la tarda a l’Outdoorpark de la Vall de Boí. Més enllà de la preparació física, la convivència serà un dels eixos de la iniciativa.

Hidalgo assenyala que, al tractar-se de la primera edició, reunir entre 25 i 30 participants ja seria un èxit. La proposta té un caràcter íntegrament promocional i no persegueix cap benefici econòmic. L’estació, els serveis de restauració i l’allotjament de Barruera han col·laborat oferint facilitats per fer possible la participació dels joves.

Les jornades coincidiran, a més, amb una activitat d’iniciació a l’esquí de muntanya per als nens i nenes de la Vall de Boí, que se celebrarà el dissabte 12. Aquesta proposta, que Oxigen impulsa des de fa uns anys coincidint amb el programa de la Copa del Món que acull l’estació de l’Alta Ribagorça, està pensada per a escolars d’entre 8 i 10 anys. Els participants disposaran gratuïtament del material i de l’acompanyament de monitors per fer una ascensió i un descens. L’activitat tindrà també un component solidari, i és que les inscripcions, amb un cost de dos euros per nen, es canalitzaran a través del Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça i la recaptació es destinarà a La Marató de 3Cat.

La Copa del Món de Boí podria incloure la prova individual en el programa del 2028

La Copa del Món d’esquí de muntanya de Boí Taüll podria ampliar el programa el 2028 amb la incorporació de la prova individual, una disciplina que guanyarà protagonisme en els propers anys arran de la seua inclusió en el calendari olímpic dels Jocs del 2030. Aquesta modalitat se sumarà a l’esprint i els relleus, que van debutar en el programa olímpic a Milà-Cortina 2026 i que ja es disputen a Boí des de fa tres anys.Carles Hidalgo, responsable d’Oxigen, l’empresa encarregada d’organitzar la prova mundialista de Boí Taüll, explica que ja s’ha plantejat aquesta opció. “És probable que la disciplina individual comenci a posicionar-se més en el calendari i pugui aparèixer com una prova més”, apunta. De fet, assenyala que des de la federació internacional ja li han traslladat la possibilitat de preparar una competició d’aquestes característiques. L’ampliació comportaria també una jornada més de competició, tot i que encara no existeix cap confirmació. “Hi ha ganes de fer més coses, però dependrà de l’aprovació de Ferrocarrils de la Generalitat”, recorda Hidalgo, amb referència a l’empresa pública propietària de l’estació.Hidalgo destaca la consolidació de Boí Taüll com a seu del circuit. “Som una seu ja consolidada en el circuit i, si no ho féssim bé, ja n’hauríem desaparegut”, afirma. L’estació acollirà els dies 30 i 31 de gener del 2027 la seua quarta Copa del Món.

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