FUTBOL
Espanya compleix i es jugarà el liderat contra Anglaterra
Va superar República Txeca i diumenge es juga acabar com a primera
Espanya va firmar ahir a Praga la cinquena victòria seguida a la Lliga de Nacions al derrotar República Txeca (0-2) amb un gol de penal d’Álex Baena i un altre de Pubill en el temps afegit, en un partit en què va haver d’arremangar-se i en el qual el protagonista va ser el VAR, al detectar una pena màxima a la primera meitat i deixar amb un menys els locals a la segona.
Sense Lamine Yamal, que sí que hi serà diumenge davant dels anglesos, i altres pesos pesants com Rodri o Mikel Oyarzabal, Espanya va saldar el tràmit davant del cuer que li permet arribar a l’última jornada, diumenge contra Anglaterra, com a líder del Grup 3 amb 15 punts en el seu historial i un ple de triomfs. Així, un empat davant de la three lions al Metropolitano seria suficient per certificar el pas a quarts de final com primera de grup.
El combinat de Luis de la Fuente, que amplia a 43 la ratxa històrica de partits sense perdre, va manar des de l’inici però li va faltar pegada, fins que va arribar el penal, revisat al VAR després d’una acció inofensiva en què Ambros va tocar de forma innocent la pilota amb la part alta d’un braç. Baena el va executar i va posar en avantatge Espanya, que abans del descans hauria pogut fer el segon, però Fabián va enviar la pilota a la creu. Després d’un gol anul·lat a Yeremy Pino pel VAR, els txecs es van activar i van posar setge a la porteria d’Unai Simón. Però l’expulsió de Krejci, confirmada pel videoarbitratge, va deixar els locals tocats i Pubill, en l’afegit, va sentenciar amb el 2-0.