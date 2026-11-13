BÀSQUET
L’Ilerna s’interessa per Bozic
El croat va quedar lliure ahir, però la seua elevada fitxa ho fa impossible
L’Ilerna Lleida continua sondejant el mercat de pivots i un dels últims noms pels quals s’ha interessat és un vell conegut, Luka Bozic. L’aler pivot croat va quedar deslligat ahir dels Guangdong Southern Tigers, de la Lliga xinesa, on feia una mitjana de 21,3 punts i 7,9 rebots. No obstant, la seua elevada fitxa fa inviable, de moment, el seu retorn a Lleida.
D’altra banda, Elx acollirà del 27 al 29 de novembre la fase prèvia de la Minicopa Endesa, que reunirà setze equips infantils, entre els quals el Força Lleida, que ha quedat enquadrat al grup B untament amb Unicaja, Joventut i Corunya. L’equip, dirigit per Olau Pallàs, està format per Jan Roca, Quim Díaz, Eladi Nuño, Aleix Gasulla, Lucas Boix, Òscar Clua, Pau Rubio, Eloi Biurrun, Martí Riera, Roc Calvo, Arnau Pubill i William Fernando Ca.
En un altre ordre de coses, durant el descans l’Ilerna-Manresa d’aquest diumenge es presentarà la samarreta solidària en defensa de la llengua catalana. La samarreta incorpora, a la part frontal, l’escut de l’Ilerna i el lema Força llengua, i a l’esquena la frase Il·lumineu la catalana llengua.