HANDBOL
El Lleida remunta i guanya l’Ikasa Boadilla
Les de Raigal sumen la segona victòria consecutiva de la temporada
El Lleida Handbol va protagonitzar ahir una remuntada d’infart en els últims minuts del partit davant del BM Ikasa Boadilla, al qual es va imposar per 31-28 en un emocionant final de partit.
Durant els primers minuts, el Lleida va sortir concentrat i es va avançar ràpidament després que Lara Peris aturés un primer tir de les visitants. Malgrat tenir el control de la pilota, les d’Iban Raigal van patir de falta d’encert als últims metres i el Bm Ikasa Boadilla va saber evitar que ampliessin avantatges. A partir del minut 20, les visitants van agafar les regnes del partit i se’n van anar al descans amb un avantatge de 12-16 a l’electrònic.
Després del pas pels vestidors, les jugadores d’Iban Raigal van reaccionar i van aconseguir retallar distàncies fins a posar el 16-17 al minut 33. El Bm Ikasa Boadilla es va mantenir al davant al marcador, malgrat que cada vegada sentia més la pressió del conjunt local.
Al minut 53, Peris va aturar un llançament que va permetre al seu equip recuperar la davantera després d’un bon contraatac (27-26). L’encert de cara a porteria i la solidesa defensiva van ser determinants per acabar d’aconseguir la victòria per 31-28, la segona consecutiva de la temporada.
Ara el Lleida es troba a l’onzena posició amb 5 punts i en la pròxima jornada rebrà el Caja Rural Cleba, tercer a la classificació amb 11 punts.