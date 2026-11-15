El Mollerussa s'ensorra davant la Grama (0-3)
L’equip de Manel Cazorla ha fet un partit en què no ha mostrat la seva millor versió. Un gol d’Escarradill aprofitant una pilota morta (21’) i un altre d’Orellana en una errada en sortida de pilota de Pepo (35’) han sentenciat als del Pla d’Urgell en una dolenta primera part. En la segona meitat, semblava que els primers minuts convidaven a pensar en un resultat més favorable per al Mollerussa, però un gol d’Orellana, el segon al seu compte, ha posat el 0-3 final (55’).
El Mollerussa ha perdut per 0 a 3 al Municipal. Els de Cazorla han començat el partit desconnectats i sense acabar de trobar el ritme. D’això n’ha tret profit la Grama, que ha estat qui ha proposat el joc i qui ha pogut arribar amb més eficàcia a àrea rival. Els locals han tingut les seves respectives ocasions, però sense posar en perill la porteria que defensava Pau Blanco. La Grama, doncs, l’equip que ha portat la iniciativa dels primers quaranta-cinc minuts. El primer gol dels visitants ha arribat de córner, quan, després d’una gran parada de Pepo, la pilota s’ha quedat morta dins l’àrea petita, on hi havia Escarrabill, qui ha enviat la pilota al fons de la xarxa (21’). A partir del gol, els del Pla d’Urgell s’han començat a mostrar una versió més competitiva i han ocasionat jugades amb més perill, guanyant comoditat en el terreny de joc durant un tram del primer temps. Quan millor estava l’equip local, ha arribat el segon gol del quadre barcelonès ha aprofitat una errada en la sortida de pilota de Pepo, que ha lliurat la pilota a Orellana amb una passada compromesa i ha posat el 0 a 2 (35’). El Mollerussa no ha trobat capacitat de resposta no ha sabut reaccionar a la inferioritat en el marcador. El col·legiat Pérez Garcia ha indicat el final d’una primera meitat amb la Grama merescudament amb avantatge en el resultat.
En la segona meitat, el Mollerussa ha sortit amb dues marxes més i els primers compassos han fet pensar en una possible reacció dels visitants. Tot i les diverses aproximacions perilloses dels de Cazorla, en una jugada aïllada, Buba ha fet una bona centrada lateral que Prat ha rematat. Després d'una gran aturada de Pepo, el rebot ha caigut als peus d'Orellana, que ha fet el tercer quan millor estava el Mollerussa sobre el terreny de joc (55’). A partir del tercer gol, el Mollerussa no ha sabut reaccionar ni trobar la manera de tornar a entrar en el partit. La Grama, lluny de replegar-se al darrere, ha continuat buscant la porteria rival, mentre que els de Cazorla no han sabut gestionar el nou escenari ni aixecar el cap davant l'adversitat del marcador.
Amb aquesta derrota, el Mollerussa ha firmat una de les actuacions més fluixes de la temporada, sense trobar en cap moment la continuïtat ni les sensacions necessàries. Les errades individuals i les dificultats per mantenir la intensitat han acabat passant factura als locals. Manel Cazorla ha valorat el partit en roda de premsa com "la pitjor versió del Mollerussa que es pot donar".
En la pròxima jornada, el Mollerussa visitarà l’Europa B, el diumenge 22 a les 12.00 h. El conjunt barceloní ocupa la sisena posició, a només un lloc de les places de play-off, amb 17 punts. Per la seva banda, els del Pla d’Urgell es mantenen en antepenúltima posició, encara en zona de descens, amb 11 punts. A més, el calendari no dona treva als de Cazorla, que el dimecres 25 rebran l’Atlètic Lleida en una nova eliminatòria de la Copa Catalunya, davant un rival que travessa un bon moment de forma.