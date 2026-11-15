HOQUEI
El Vila-sana venç i segueix líder
El conjunt del Pla va de menys a més i s’exhibeix a la segona part contra el Sant Cugat. A l’equip de Lluís Rodero li va costar trobar el seu joc, però després del descans va desarticular el rival
El Vila-sana va confirmar la seua excel·lent arrancada de temporada amb una contundent victòria davant del Sant Cugat (7-1), en un partit en el qual va anar de menys a més fins a acabar imposant la seua superioritat. El conjunt del Pla d’Urgell va sumar el seu tercer triomf en tres jornades de l’OK Lliga Iberdrola i es manté a dalt de tot de la classificació, empatat a nou punts amb el Telecable, encara que amb un millor balanç golejador que l’equip asturià.
Les lleidatanes, que venien de golejar l’Alpicat en el derbi (6-1) i d’imposar-se al Fraga, un dels seus principals rivals, en l’estrena de lliga (0-1), rebien un Sant Cugat que ocupava la sisena posició. El partit va començar amb un ritme elevat i Aitana Escudero va avançar el Vila-sana quan amb prou feines s’havia complert el primer minut. Tanmateix, Xènia Matas va restablir la igualtat al marcador al minut 6, un empat que va obligar les locals a augmentar les seues prestacions. A poc a poc les locals van anar carburant millor i Elsa Salvanyà va tornar l’avantatge a les del Pla d’Urgell al minut 12. A partir d’allà, l’equip de Lluís Rodero va anar trobant cada vegada més espais i situacions per fer mal. Aina Florenza va ampliar la diferència al minut 23, establint el 3-1 amb què es va arribar al descans.
Després de la represa, el Vila-sana va acabar de soltar-se. Sara Roces, que va firmar una destacada actuació, va transformar una falta directa al minut 34 per establir el 4-1. Tot just un minut després, Victòria Porta va marcar el cinquè després d’una assistència de Roces i, al 36, Aina Florenza va aconseguir el seu segon gol de la tarda. La golejada la va tancar Gime Gómez al minut 41 després d’una passada de Victòria, posant el definitiu 7-1 al marcador.
En declaracions a Lleida TV, Rodero es va mostrar satisfet després del partit i, especialment, amb la capacitat de reacció de les seues jugadores després d’un inici que no el va convèncer. El tècnic va reconèixer que l’equip havia estat “una mica precipitat” i que no havia aplicat inicialment la pressió després de pèrdua que busca implantar. Tanmateix, va destacar el treball col·lectiu i la quantitat d’ocasions generades contra un rival que considera “un bon equip”. L’entrenador lleidatà va situar en la pressió després de pèrdua una de les claus de la millora. “Quan aquest equip defensa molt bé després de pèrdua de bola, és molt difícil que l’altre equip jugui”, va explicar.
D’altra banda, Sara Roces també va valorar la contundent victòria, tot i que va admetre que a l’equip li va costar trobar la seua millor versió en la primera meitat. “Una vegada que ho hem aconseguit, hem mostrat el que podem arribar a fer”, va assenyalar l’asturiana. Roces va assegurar sentir-se “molt còmoda a l’equip” i va considerar que el Vila-sana està començant a desplegar “el nostre millor hoquei”.
El pròxim repte serà la visita al Palau de Plegamans, un partit que Rodero va qualificar de “partit trampa”.