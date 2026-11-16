FUTBOL
Empat agònic del Barça amb polèmica
El Barça femení va rescatar ahir un punt agònic a Riazor davant del Deportivo Abanca (1-1) gràcies a un gol de Van Asten al minut 102. Les gallegues s’havien avançat després del descans amb un gol de Vega i van estar a prop d’emportar-se la victòria, però el conjunt blaugrana va evitar la derrota en un desenllaç marcat per la polèmica arbitral. La col·legiada Elisabeth Calvo havia assenyalat vuit minuts d’afegit, però el partit es va prolongar fins als 17, una decisió que va provocar les protestes del Deportivo. El club gallec va emetre un dur comunicat en el qual va qualificar d’“inacceptable” la prolongació del partit i va reclamar als organismes competents que analitzin els fets, que donin explicacions i adoptin mesures per evitar que es repeteixi.