FUTBOL
Sense opcions contra el Barça
L’AEM es va veure superat de principi a final pel tercer equip blaugrana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’equip de Samu Luna encaixa la derrota més voluminosa de la temporada
L’AEM va encaixar la derrota més voluminosa del curs contra un Barça C (3-0) que des del primer minut va aconseguir el control i el domini del partit. Les de Samu Luna, conscients del rival exigent i d’entitat al qual s’enfrontaven, no van tenir el millor dia. A més, el fet de no tenir la possessió de la pilota va ser un clar indicador del tipus de partit que seria. En el duel per reafirmar la segona posició, les blaugranes dirigides per Adrián Lamas van imposar el seu talent creatiu i ofensiu per castigar l’equip lleidatà.
El tècnic aemista va fer un canvi significatiu en l’onze, fent debutar en competició domèstica la portera madrilenya Noe Rivarola, que va intervenir providencialment en diverses accions però poc va poder fer en els tres gols que va encaixar.
Malgrat que el xoc va arrancar amb un ritme elevat i amb una aproximació perillosa de la canadenca Morrell, la resposta del conjunt blaugrana no es va fer esperar. Una picada de falta directa va obligar Noe a fer una magnífica parada per evitar el primer gol local. Amb el pas dels minuts, el Barça C va guanyar terreny i va començar a assumir el protagonisme, aconseguint la recompensa al minut 18, quan Ivet Franch va culminar una gran jugada individual de Traoré per inaugurar el marcador.
Sense reacció del conjunt del Recasens, un altre desbordament de Traoré, molt activa durant el partit, l’acabava definint al fons de les malles la davantera Carla Pérez al 23’. En tot just cinc minuts, les blaugranes van obrir una bretxa important per posar el duel molt costa amunt per a les lleidatanes, que en el tram final del primer acte van veure com la capitana Inés tenia unes molèsties i havia de ser reemplaçada al descans.
Al tornar dels vestidors l’AEM va buscar un gol que li permetés recuperar l’esperança i afegir emoció als últims minuts, però el Barça C va acabar per dissipar qualsevol possibilitat de remuntada. Al minut 70, Mosquera va aprofitar un córner per connectar una rematada que va establir el definitiu 3-0.
L’AEM tindrà una nova oportunitat dissabte vinent contra l’Espanyol B. Serà davant la seua gent en un partit en el qual buscaran retrobar-se amb la seua millor versió, recuperar sensacions i tornar al camí de la victòria.