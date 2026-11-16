ATLETISME
Triomf familiar a la Mitja
Els Bellostas firmen un dia històric amb el doblet del fill, Roc, i la mare, Emma, en la prova reina, i Alba, la filla, segona. En 5 km van guanyar Javier Castells i l’olímpica Berta Segura
La família Bellostas va ser la gran protagonista de la 33a Viding Ekke Mitja Lleida, prova puntuable per a la Geely Auto3000 Lliga Ponent. Roc Bellostas (Xafatolls) va revalidar la seua victòria en la prova masculina amb un temps de 1h.06:20, mentre que la seua mare, Emma Carreras (KM0 Ponent), es va imposar en la categoria femenina amb 1h.19:03, tot just cinc segons al davant de la seua filla, Alba Bellostas (Xafatolls), vigent campiona. A més, els tres van millorar els seus registres respecte a l’edició anterior. Emma va rebaixar la seua marca en 6'59”, Alba ho va fer en 2'27” i Roc, en 14”.
En la Cursa 5K Branemark, els vencedors van ser Javier Castells (Finques Prats Runners), amb un temps de 14'29”, i l’olímpica lleidatana Berta Segura (Valencia Atletismo), que va travessar la meta en 16'42”.
Més enllà dels resultats esportius, la prova va tornar a demostrar la seua capacitat de convocatòria. Un total de 1.829 corredors van completar les dos distàncies d’adults: 1.291 en la mitja marató i 538 en els 5 quilòmetres. La participació en la prova reina va créixer un 24,1% respecte al 2025, amb 251 corredors més en meta.
L’organització va comptabilitzar un total de 2.017 inscrits entre les dos carreres, 1.467 a la mitjana i 550 a la 5 K, a més dels 325 participants de les proves infantils celebrades dissabte. En la distància curta, la presència femenina va arribar al 60 per cent.
La principal novetat d’aquesta edició era l’estrena d’un circuit de 21,097 quilòmetres més urbà i amb menys desnivell. El nou traçat va atansar la cursa al centre de Lleida i va permetre que el públic acompanyés els participants durant bona part del recorregut. L’ambient als carrers va ser un dels aspectes més valorats pels atletes.
“Lleida ha estat una festa. El nou recorregut ha portat la carrera al cor de la ciutat i la gent ha respost sortint al carrer”, van destacar fonts de l’organització, que van agrair la col·laboració dels prop de 250 voluntaris, patrocinadors, cossos de seguretat i entitats implicades.