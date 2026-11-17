ENTREVISTA
Miriam Valero i Sara González
Des d’Agramunt, Miriam Valero i Sara González han impulsat Malva, una empresa emergent d’alimentació que se centra en productes sostenibles i nutritius. El seu primer llançament serà una pizza congelada elaborada amb farina de cigrons, proposta que ha situat el projecte entre els deu finalistes estatals de GIRA Mujeres. Demà, en el marc de la gala final celebrada a Madrid, Malva optarà a un dels premis, dotats amb 8.000 euros de capital llavor i una mentoria de tres mesos a la Universitat ESIC.
Com i quan naix Malva?
Creem el nostre projecte el mes de desembre de l’any 2025, mentre treballàvem als Estats Units. Va sorgir de la combinació de les nostres pròpies necessitats a l’hora d’alimentar-nos, la curiositat i les ganes d’emprendre.
Què fa especial el producte?
La nostra visió és desenvolupar una nova categoria de productes basada en la sostenibilitat, la conveniència i la farina de cigrons. El nostre primer producte és una pizza elaborada amb aquest ingredient, que aporta el doble de proteïnes i més de quatre vegades de fibra que el blat, a part de ser una alternativa més sostenible.
Quina necessitat del consumidor busca cobrir la vostra proposta?
Volem facilitar una alimentació més nutritiva sense renunciar a la comoditat. En el dia d’avui tenim poc temps per poder cuinar, i aquest fet es reflecteix en els hàbits alimentaris. A l’Estat espanyol es consumeixen uns 3,6 quilos de llegums per persona a l’any, davant dels 11,5 que es recomanen. A més, la pizza és un dels plats preparats més consumits a tot Europa. Per això, pretenem unir aquests dos mons i oferir una alternativa que encaixi amb el ritme de vida actual.
Quin ha estat el motiu per fixar la seu a Agramunt?
Vam elegir Agramunt perquè la Miriam és d’aquí i hi vam trobar una xarxa de suport que ens encaixava. Emprendre implica molta incertesa, i l’entorn familiar del poble ens ha acompanyat durant el procés. D’altra banda, Lleida disposa d’un gran potencial agroalimentari i volem produir aquí, a banda d’apostar per matèries de proximitat i generar un impacte real al territori.
Quin ha estat el repte a l’hora de crear una massa de pizza amb farina de cigró?
El desafiament més gran ha estat aconseguir substituir el gluten mantenint una bona consistència. Normalment, per substituir-lo, es recorre a midons i additius, però nosaltres volem treballar amb ingredients que tinguin un bon perfil nutricional.
El vostre projecte ha estat seleccionat entre els deu finalistes estatals de GIRA Mujeres.
Ha estat un orgull formar part de GIRA Mujeres i, més enllà dels continguts i de la formació, ens quedem amb la xarxa de dones emprenedores que hem pogut conèixer.
Què ha fet destacar Malva entre els centenars de projectes presentats?
La innovació del producte està molt alineada amb les tendències actuals del mercat, però també compta amb un potencial real de creixement. A això se suma la nostra convicció i compromís.
Demà se celebra la gala final a Madrid. Què suposaria aconseguir el premi?
Seria, primer de tot, un reconeixement a tot aquest any de treball que portem dedicat al projecte i sense percebre un salari. El capital llavor ens permetria poder avançar en el seu llançament.
En quin punt es troba el projecte?
Treballem en els primers prototips. La nostra previsió és passar a la fase industrial en pocs mesos, una vegada validem que la formulació es pot produir a més escala.