L’Amara aconsegueix el primer triomf a casa
L’Ilerna Lleida viatjarà a la Corunya abans de l’aturada per les finestres FIBA amb moltes urgències. El conjunt bordeus és cuer de l’ACB i es mesurarà a un Leyma Corunya acabat d’ascendir i rival directe, amb l’únic objectiu de donar la volta a una situació que comença a ser alarmant. “Estem en el fang i per sortir-ne no podem fer-ho amb olor de colònia, hem de fer-ho enfangats”, va destacar ahir en la prèvia del partit el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
“Hem de ser conscients de la nostra situació i que haurem de baixar al fang. Una victòria podria ser un punt d’inflexió per a l’equip”, va afegir el tècnic lleidatà, que també va remarcar que “al llarg de la setmana hem parlat molt sobre la importància que té per a nosaltres el partit a la Corunya”.
El conjunt gallec, catorzè classificat, serà un os dur de rosegar malgrat ser un acabat d’ascendir. En aquest sentit, Encuentra espera “un partit molt complicat en una pista on posen molta gent i on estan amb la il·lusió de ser un ascendit”. L’entrenador espera que el seu equip aconsegueixi “els punts de millora” suficients per “guanyar el partit” davant d’un rival amb un estil molt similar al “Manresa, València o Madrid”, va afegir. Tot i així, el conjunt lleidatà no podrà comptar amb Atoumane Diagne i Adrià Rodríguez per lesió. Per la seua part, James Batemon va rebre un cop i, segons va explicar Encuentra, “és possible que es perdi l’últim entrenament, però esperem que no vagi a més”.
Després de les set derrotes consecutives, hi ha hagut soroll al voltant d’algunes figures del vestidor. Tanmateix, Encuentra va destacar que “puc controlar el que depèn de mi, el que depengui d’altres jugadors, d’agents, de rumors, això no podem controlar-ho. Per això intento no perdre-hi gaire temps”.
D’altra banda, el tècnic de l’Ilerna Lleida va assegurar que “el cos tècnic està treballant molt dur per revertir la situació”. Així mateix, va apuntar que “ens adaptem perquè el jugador pugui continuar treballant en els aspectes que hem de millorar: la defensa, el rebot i l’atac estàtic”.
L’Amara Lleida va aconseguir ahir la primera victòria a casa, segona de la temporada, a l’imposar-se per un ajustat 64-62 al Joventut de Badalona. Els lleidatans, cuers del grup B, van brillar en un partit en el qual va ser clau el primer quart, en què es van imposar per 24-12. La Penya, liderada pel lleidatà i exjugador del Força Lleida Ferran Mauri, va retallar distàncies, però l’empenta dels locals els va permetre aconseguir el triomf.