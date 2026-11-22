VOLEIBOL
El Balàfia assalta Vinaròs i consolida el liderat
El Rodi Balàfia Volei va aconseguir una victòria de gran valor a la pista del CV Vinaròs, rival directe pel liderat, per 1-3 (16-25, 23-25, 25-30 i 22-25) que els manté al capdavant de la Superlliga 2 masculina. El Balàfia va assaltar els dos primers sets, però els locals van reaccionar en el tercer parcial, retallant les distàncies en el marcador i, en el quart parcial, va mantenir les opcions de forçar el cinquè, però finalment els lleidatans es van imposar per certificar la victòria.
Els de Manu Blanco van sumar tres punts d’or que els permeten arribar als 21 i consolidar la primera plaça del grup B amb tres punts d’avantatge sobre el CV Roquetes. Blanco va valorar de forma positiva el rendiment dels jugadors i que “van mantenir el plantejament tàctic” malgrat ser “un partit complicat”.