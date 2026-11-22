HOQUEI
Cau després d’un any
El Vila-sana perd davant del Palau i encaixa la primera derrota a la Lliga des del novembre del 2025. Un gol in extremis va condemnar les lleidatanes
El CP Vila-sana va caure ahir davant de l’HC Palau per un ajustat 2-1 i va perdre la seua incontestable imbatibilitat i el liderat, a favor del Telecable, a l’OK Lliga. Les del Pla d’Urgell, que no van estar encertades de cara a porteria, van encaixar la primera derrota de la temporada i la primera en Lliga des del novembre de l’any passat, quan van caure davant del Fraga per 4-0. Des d’aleshores, les de Rodero havien encadenat 21 triomfs a la competició domèstica entre el curs passat i l’actual. No obstant, i malgrat imposar-se en el partit durant el primer temps, les del Pla no van poder contenir un Palau que va aprofitar els seus errors i es va fer fort en l’anada i tornada.
El Vila-sana va sortir amb tot al pavelló municipal Maria Víctor, aconseguint el control de les ocasions i obligant el tècnic local, Dani Alonso, a demanar el primer temps mort del xoc en el minut 10. Aina Florenza va liderar els atacs del conjunt de Lluís Rodero.
Tot i així, les barcelonines van anar guanyant presència ofensiva i van incomodar el conjunt lleidatà fins que, a falta de vuit per al descans, Puigdueta va veure la blava a l’envestir Florenza per una relliscada. Aquest avantatge el va aprofitar el Vila-sana, que va obrir el marcador a falta de sis minuts per al final. Salvanyà ho va intentar amb un tret llunyà i Roces va aprofitar el rebot per posar les seues davant (0-1).
A la represa, el guió va canviar completament. Després de 4 minuts, Puigdueta va batre Coelho amb un potent tret llunyà que tornava a igualar el xoc (1-1). A partir d’allà, el duel va entrar en una fase d’anada i tornada en què el Vila-sana va ser incapaç de controlar el ritme. Ambdós equips van tenir ocasions, però al Palau se’l notava més còmode. Les de Rodero ho van intentar, encara que el poc encert i certes decisions arbitrals van anar fent efecte en un equip que Coelho va mantenir a la superfície després d’aturar dos faltes directes. Roces, per la seua part, va fallar el seu llançament. Tanmateix, a falta de 30 segons per al final, Florenza va perdre la bola en construcció i el Palau no va perdonar. Ariadna Méndez va anotar el 2-1, que va ser definitiu.