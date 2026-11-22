HOQUEI
El Llista perd, però segueix líder
El Pons Lleida encaixa a la pista del Calafell, que era el cuer amb un punt, la primera derrota de la temporada. Els llistats van lluitar fins al final però la falta d’encert els va acabar condemnant
El Pons Lleida va encaixar ahir la primera derrota del curs en el campionat domèstic al perdre a la pista del Calafell, que era el cuer amb un sol punt (2-1), en un partit molt igualat que es va decantar cap a l’equip que va tenir una mica més d’encert en atac. Els llistats, que segueixen líders al perdre també el Voltregà, trenquen la imbatibilitat després de tres victòries seguides. Ho van intentar tot per salvar almenys un punt, arribant fins i tot a jugar els últims dos minuts amb cinc jugadors de pista i en superioritat, però la falta de precisió els va acabar condemnant.
L’equip de Carlos Cortijo, que per fi va poder asseure’s a la banqueta en Lliga al complir la sanció de tres partits que arrossegava del seu pas pel Noia, va començar gaudint de les millors ocasions a les mans de Ciocale i Ortigosa, que van topar amb un Martí Serra excels. L’exporter llistat va ser una de les claus de la victòria del Calafell, que a poc a poc va anar assentant-se i superat l’equador del primer temps es va posar en avantatge gràcies a un gol de Quim Gabarró.
El Pons Lleida va reaccionar bé i tres minuts després va aconseguir equilibrar el marcador a l’aprofitar Sebas Moncusí una deixada d’Ortigosa. El Calafell hauria pogut trencar les taules de nou en la desena falta lleidatana, però Pujalte va desaprofitar la directa. A més, les seues protestes li van costar l’exclusió, però el Llista no va treure profit de la superioritat numèrica. La primera meitat va arribar a la fi amb un tret de Domènech al travesser i va arrancar la segona amb una exhibició dels dos porters. Xavi Bosch va evitar el gol local amb una doble parada als 30 segons i cinc minuts després en un tret de Gabarró, mentre que Serra es va lluir en sengles rematades de Moncusí. L’exporter llistat va tornar a ser providencial per al seu equip amb tres parades seguides superat l’equador del segon acte, sobretot una rematada a boca de canó de Miguélez, a gran assistència de Badia.
I del possible 1-2 es va passar al 2-1 en tot just uns segons. Va ser el que va tardar el Pons Lleida a cometre la quinzena falta. La consegüent directa la va executar el lleidatà Sergi Folguera, que va marcar amb solvència per assestar un dur cop al seu exequip. El quadre lleidatà va tenir l’ocasió de tornar-l’hi amb la desena falta del Calafell. La responsabilitat de llançar la directa va recaure en un especialista com Martí Gabarró, però l’ex del Calafell no va estar encertat i va fallar. El partit es va trencar i les anades i vingudes van ser constants, amb Martí salvant l’empat en un altre tret frontal de Miguélez, i Quim Gabarró estavellant la bola al travesser en el que podia ser la sentència. Faltaven encara dos minuts i Folguera va clavar un cop d’estic a Darío Giménez que li va costar l’exclusió, deixant el seu equip en inferioritat fins al final. Cortijo va anar a totes i va treure el porter per atacar amb cinc jugadors de pista contra tres del Calafell, però la falta d’encert li va impedir donar la volta al partit i evitar la primera derrota.