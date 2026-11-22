FUTBOL
Sense gols al Recasens
L’AEM va empatar contra l’Espanyol B en un partit igualat i intens. Les de Samu Luna sumen una altra porteria a zero, però continuen tenint una assignatura pendent amb el gol
L’AEM i l’Espanyol B van firmar un empat sense gols (0-0) en un enfrontament directe entre dos dels equips situats a la zona alta de la classificació i cridats a lluitar pels llocs d’ascens. Les de Samu Luna, que van firmar una nova porteria a zero, van anar de menys a més, però van tornar a acusar la falta d’encert en els metres finals i, una altra vegada, el travesser va impedir que sumessin els tres punts.
La primera meitat va estar marcada per la igualtat, amb ambdós conjunts provant d’aconseguir el control del joc i evitant concedir espais. María Lara, en el minut 12, va culminar una ràpida transició ofensiva de l’AEM amb un tret que Verònica, la portera espanyolista, va aconseguir desviar amb una bona intervenció. L’Espanyol B va respondre pocs minuts després amb un tret llunyà de la capitana María González, que va obligar Noe a intervenir providencialment per desviar la pilota a córner.
A partir d’aquell moment, l’AEM va anar guanyant presència sobre la gespa i al 38 Alba de la Fuente va tenir l’ocasió més clara del matx. L’aemista va sorprendre amb un llançament de falta directa que va acabar estavellant-se al travesser. Una acció que confirmava el bon moment de les del Recasens, que van apretar en els últims minuts del primer acte, encara que sense trobar el premi del gol.
Després del descans, el xoc va agafar una mica de ritme i intensitat, mostrant-se ambdós conjunts més conservadors i amb més dificultat per generar prou perill per emportar-se el triomf. A més, les modificacions en els esquemes no van sorgir efecte en cap de les dos àrees. L’Espanyol B amb prou feines va aconseguir inquietar la porteria de Noe. La seua aproximació més destacada va arribar en el 80, amb un tret centrat de la davantera Codina, que la portera madrilenya va aturar en dos temps.
L’AEM, per la seua part, va estar a prop de trobar el gol en el tram final, quan Tania Mocholí va connectar una bona rematada de cap, però la pilota va marxar fregant el segon pal de la porteria.
Així, el marcador no es va moure i ambdós equips van haver de conformar-se amb repartir-se un punt. L’AEM en suma ara 16, però continua tenint una tasca pendent amb el gol. Un empat davant d’un rival directe manté l’equip lleidatà en la batalla pels llocs d’ascens. El pròxim partit serà dimecres a les 20.30 h contra l’Aldeana, un duel corresponent a la Copa Catalunya.
Sobre la falta d’encert, el saragossà va dir que “en vuit ocasions de gol no n’ha entrat cap”, per assumir que “no estem tenint sort i acabem frustrades”.
Per la seua part, la davantera del filial Abril Francés va assegurar que “l’equip ho ha donat tot al camp” i va lamentar que “malgrat intentar-ho el gol no ha arribat”. Un empat que deixa les del Recasens amb frustració i la necessitat de millorar l’eficàcia ofensiva per tornar a guanyar.