MOTOCICLISME
Toca esperar
Márquez tenia la desena corona a la butxaca, però va caure a dos voltes del final quan anava tercer i Martín sisè. Avui serà campió si és 9è o millor
Marc Márquez (Ducati) no va poder amarrar ahir el desè títol de campió mundial, el vuitè de MotoGP, al caure a falta d’una volta i mitja per a la bandera de quadres en la cursa esprint del Gran Premi de Portugal, vint-i-unena i penúltima cita del Mundial de motociclisme, un contratemps que permet a l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que en va sortir victoriós, i a Jorge Martín (Aprilia), que va acabar cinquè, mantenir-se vius en la lluita pel campionat.
En la segona pilota de partit pel títol, el pilot de Cervera, que sortia des del segon lloc de la prova curta de l’Autòdrom Internacional do Algarve de Portimao, es va mantenir durant pràcticament tota la prova en tercera posició, que, amb Martín sisè, li garantia ser campió de forma matemàtica.
Tanmateix, tot se’n va anar en orris al caure en el revolt 7 a falta de menys de dos voltes, per culpa de la pluja. La quarta caiguda en un Esprint del curs anul·lava així la seua victòria, encara que avui podria garantir-se el vuitè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2025) i desè del Campionat del Món (després del de 125 cc el 2010 i el de Moto2 el 2012).
I és que Márquez avantatja encara en 55 punts Martín i en 62 Bezzecchi. Així, serà campió avui si és novè o millor en la cursa llarga, passi el que passi amb els seus rivals, i fins i tot si no puntua, també celebrarà el títol sempre que el madrileny no sigui primer o segon o que l’italià guanyi la carrera.
Bezzecchi, que hores abans havia conquerit la pole, va defensar la seua posició de privilegi una vegada apagats els semàfors, mentre que Raúl Fernández (Aprilia) assaltava la segona plaça i enviava Márquez a la tercera, que encara li garantia el títol. Darrere, Martín no aconseguia passar del sisè lloc malgrat intentar guanyar posicions per l’exterior. L’aparició de les primeres gotes de pluja durant la segona volta, que van provocar que s’onegés la bandera blanca de flag to flag, van amenaçar de canviar el curs de la prova.
Tanmateix, cap dels contendents pel títol semblava acusar els nervis. A Marc li valia amb el tercer lloc, que obligava el de San Sebastián de los Reyes a ser quart o millor per no donar-li el títol amb safata.
L’arribada d’Àlex Márquez (Ducati) a l’altura del seu germà permetia a Marc recuperar la distància, encara que darrere Martín posava pressió a l’avançar, al costat de Pedro Acosta (KTM), Fabio di Giannantonio (Ducati) per situar-se sisè just darrere del murcià. Al davant, li quedava superar el de Mazarrón i el petit dels Márquez, que va tornar amb força després de la doble operació, per anul·lar la victòria del líder.
Tot semblava encaminat a la coronació per desena vegada del pilot de Cervera, però a falta d’una volta i mitja tot va fer un gir radical. El lleidatà, que rodava gairebé sense oposició, va tocar el piano, que estava moll, i se’n va anar a terra en el revolt 7, de manera que arruïnava així totes les aspiracions d’aconseguir el títol i traslladava la pugna a la jornada d’avui, quan tindrà la tercera bola de partit.
Per la seua part, Bezzecchi va ser el primer a veure la bandera de quadres i va liderar un podi que van completar Raúl Fernández i Àlex Márquez. A més, Acosta va acabar quart, davant de Martín, que segueix en la lluita.