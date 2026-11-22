Un triomf per sortir del fang
L’Ilerna, cuer després de set derrotes seguides, necessita una victòria per redreçar el rumb abans de l’aturada de seleccions. Visita un Corunya que ha convertit el Coliseum en un fortí
L’Ilerna Lleida afronta aquest migdia (12.30) a la pista del Corunya una autèntica final. La delicada situació classificatòria dels lleidatans, cuers amb una sola victòria, converteix el partit en una cita de vital importància per començar a revertir una dinàmica que ja ha adquirit caires dramàtics.
La derrota de diumenge passat al Barris Nord davant del Manresa va fer encara més mal a un equip que acumula set entrepussades consecutives, la pitjor ratxa de la història del club, i que necessita urgentment una bona notícia per recarregar-se de confiança.
“L’equip és conscient de la situació en la qual estem i aquesta setmana hem parlat molt de la importància del partit”, reconeixia en la prèvia Gerard Encuentra, que no vol buscar excuses ni refugiar-se en el fet que la temporada encara estigui començant.
“Independentment del moment en què ens trobem, l’equip ara mateix necessita guanyar”, insistia el tècnic, plenament conscient del que hi ha avui en joc.
El matx arriba, a més, just abans de l’aturada pels compromisos de seleccions, un factor que en multiplica la transcendència. Marxar al descans amb una victòria suposaria una injecció de confiança i tranquil·litat per a un vestidor molt necessitat d’estímuls positius. Una derrota, al contrari, agreujaria encara més la crisi i deixaria l’equip en una situació classificatòria encara més compromesa, ja que és un rival directe per la salvació.
Davant hi haurà un Corunya que, malgrat ser un acabat d’ascendir, ha demostrat que pot competir perfectament contra qualsevol.
Els gallecs sumen tres victòries, dos més que l’Ilerna, convertint el Coliseum en la seua fortalesa, on han guanyat tres dels quatre encontres disputats. Bilbao, Tenerife i Andorra han caigut a la seua pista, mentre que l’únic equip capaç d’emportar-se el triomf va ser el Saragossa.
Per competir i tenir opcions de victòria, l’Ilerna Lleida haurà de corregir alguns dels problemes que l’estan penalitzant. El mateix Encuentra assenyalava tres aspectes fonamentals: la defensa, el rebot i l’atac estàtic. “El cos tècnic treballa molt dur per revertir aquesta situació. Intentem adaptar-nos perquè els jugadors estiguin còmodes i trobar una estructura que ens permeti ser més eficaços”, va explicar l’entrenador, que va afegir: “Ara estem en el fang i per sortir-ne no podem fer-ho fent olor de colònia; hem de sortir enfangats”, resumia el tècnic amb una metàfora que reflecteix perfectament el moment que travessa l’equip.
Una victòria a la Corunya podria convertir-se en un punt d’inflexió, i, a hores d’ara, l’Ilerna necessita agafar-se a qualsevol oportunitat per començar a canviar el seu rumb.