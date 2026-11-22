AUTOMOBILISME
Verstappen obté la pole per la sanció d’Antonelli
Alonso i Sainz sortiran des de darrere
Max Verstappen defensarà la pole en el Gran Premi de Las Vegas després que el nou campió del Mundial, Kimi Antonelli, que va impartir una nova lliçó de pilotatge, fos sancionat amb cinc llocs per canviar el motor. Verstappen arrancarà la vint-i-unena cita del Mundial de Fórmula 1 sense monoplaces davant, escortat pel pilot britànic de Mercedes, George Russell, en primera línia, mentre que la segona estarà ocupada per Lando Norris i Isack Hadjar.
En el pla negatiu, els dos Ferrari van protagonitzar la gran decepció de divendres passat. El monegasc Charles Leclerc i el britànic Lewis Hamilton es van quedar fora de la Q3 i partiran des de l’onzena i la dotzena plaça, respectivament.
L’acompliment del monegasc va ser encara pitjor, ja que un error comès en el revolt 7 li va impedir poder fer un últim intent.
També van ser força discrets els resultats dels espanyols Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz (Williams), més pel rendiment dels seus monoplaces que pel dels pilots i sortiran des de la divuitena i la vintena posició, respectivament.