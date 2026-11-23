Comunicat del Nucli Bordeus, la penya d'animació de l'Ilerna Lleida: vol canvis i sacrifici
Reclama esforç i orgull a tots els nivells del club i crida l'afició a continuar unida i a un canvi de mentalitat per assolir la salvació
La penya d'animació de l'Ilerna Lleida, el Nucli Bordeus, va fer públic aquest diumenge un comunicat en què reclama canvis i exigeix "sacrifici, esforç i sobretot orgull a tots els nivells del club". El grup també va demanar a l'afició que continuï unida i faci un canvi de mentalitat de cara a la represa de la competició.
El text arriba després de dos mesos de lliga en què, segons la penya, s'ha patit molt més del que s'ha gaudit. El Nucli Bordeus va fer-se ressò d'una nova jornada d'"esperances frustrades" i va considerar necessari pronunciar-se sobre la situació esportiva de l'equip, que lluita per mantenir la categoria a la competició.
El comunicat admet que l'equip es troba en una situació complicada, tant pels resultats com, sobretot, per les sensacions. Per això, el grup defensa que cal "un gir de timó". La penya precisa que no li correspon opinar sobre què ni com s'ha de canviar, ja que reconeix que tampoc ho sap, però sí que pot exigir el mateix que ella aporta setmana rere setmana.
El Nucli Bordeus recorda que la seua línia d'animació consisteix a transmetre a l'equip des de la grada allò que n'espera. Tanmateix, assegura que el que veu a la pista està lluny d'aquest model i, per això, reclama "més actitud i més lluita". A més, afirma que el Barris Nord "no es mereix moltes de les situacions esperpèntiques" viscudes recentment.
La penya remarca que la seua posició és mantenir-se ferma i unida per revertir una situació que fins ara no havia viscut. Assegura que estarà al costat de la directiva, de l'staff i de tots els jugadors que vesteixin la bordeus fins a l'últim dia. Això no obstant, avisa que no dubtarà a assenyalar els comportaments i les situacions que consideri inacceptables.
El Nucli Bordeus anima tota l'afició a posar el comptador a zero aprofitant la parada per seleccions. Segons el comunicat, només queda esperar canvis i remar conjuntament per assolir l'objectiu de la salvació. La penya assegura que des de la grada no deixarà escapar la categoria que tants anys ha costat aconseguir. El comunicat es tanca amb el missatge "Hi creiem i hi confiem, però necessitem més!" i amb un "Visca el Lleida!".
COMUNICAT https://t.co/JvSTcT3SZP— Nucli Bordeus (@nuclibordeus) November 22, 2026
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